El club de El Campello que celebra medio siglo de historia... y los que le quedan

50 años bien vale una celebración. El auditorio Pedro Vaello de la Casa de Cultura de El Campello se llenó de emoción, recuerdos y referentes deportivos con motivo del 50 aniversario del Club Deportivo El Campello en calidad de federado, un acto para poner en valor el pasado, el presente y el futuro del fútbol en el municipio.

La cita tuvo lugar el día 23 de diciembre y contó con una amplia representación institucional, encabezada por la diputada provincial y primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, junto a los concejales Marcos Martínez, Cristian Palomares, Raquel Marín, Yeray Hernández, Paco Toni Palomares y Pedro Mario Pardo.

El evento arrancó con la intervención del secretario y expresidente del club, Pepe Palomares, quien agradeció la asistencia y explicó el objetivo principal de la iniciativa: acercar la historia del club a las nuevas generaciones, reconocer a quienes han formado parte de ese camino, y transmitir a niños y niñas que la ilusión, el esfuerzo y la constancia pueden convertir los sueños en realidad. Como ejemplo de perseverancia, anunció la participación de cuatro invitados muy ligados a El Campello.

Políticos asistentes al acto / INFORMACIÓN

Julián Burgos, exjugador del club y periodista deportivo en la actualidad, fue el encargado de conducir un acto con protagonistas con nombre y apellidos: Félix Palomares, exjugador del CD El Campello y referente del fútbol local en sus primeras etapas; Nacho Vidal, futbolista profesional nacido en el municipio y actualmente en las filas del Real Oviedo; Daniela Rodríguez, jugadora formada en El Campello que forma parte del equipo C del Atlético de Madrid; y María José Climent, pionera del fútbol femenino local que llegó a competir en el Club Deportivo Español en una época con escasas oportunidades para las mujeres. Se tuvo un recuerdo para Jorge Galvañ, joven campellero y actual jugador del Hércules, que no pudo asistir por compromisos deportivos.

Consejos

Durante la entrevista, los invitados compartieron reflexiones sobre la presión competitiva, la importancia de compaginar estudios y deporte, los momentos más duros de sus carreras y los consejos que darían a quienes están empezando. El tono cercano se vio reforzado con una dinámica de preguntas rápidas sobre sus jugadores favoritos que arrancaron sonrisas y aplausos del público.

Uno de los momentos más emotivos llegó con el turno de preguntas del público, especialmente de los más pequeños, que aprovecharon la ocasión para preguntar cómo alcanzar sus sueños. Nacho Vidal, referente para muchos de ellos, fue uno de los más solicitados y escuchados.

El cierre del acto volvió a estar en manos de Pepe Palomares, quien resumió la jornada destacando mensajes clave: la evolución del fútbol femenino hasta alcanzar el máximo nivel mundial, la necesidad de no abandonar la formación académica, el valor del esfuerzo y el sacrificio, la importancia de estar preparado cuando llega el golpe de suerte y, sobre todo, la idea de vivir el fútbol ante todo como un juego del que disfrutar.

Un momento del acto / INFORMACIÓN

Posteriormente, el presidente del club, Paco Soler, junto a Lourdes Llopis y el concejal de Deportes, Marcos Martínez, entregaron varios obsequios a los invitados como agradecimiento. Soler dedicó unas palabras a los futbolistas y a Burgos, a quienes señaló como ejemplo de que los sueños pueden alcanzarse, y agradeció el respaldo del Ayuntamiento en todos sus eventos, destacando al concejal Marcos Martínez con la reciente instalación de un videomarcador en el campo del Vincle.

El broche final lo pusieron los niños y niñas del club, que formaron una larga fila para conseguir un autógrafo y una foto con Nacho Vidal, quien no dudó en atender a todos, compartir consejos y devolver el cariño recibido. Una imagen que resume el espíritu de un aniversario que, más allá de celebrar 50 años de historia, reafirma el compromiso del fútbol de El Campello con las generaciones venideras.

Como reseñó Lourdes Llopis en su discurso de cierre del acto, se dio forma a un evento que puso en valor "el presente, el pasado y el futuro del club".

Escuela de valores

"Hoy hemos rendido homenaje a 50 años de historia del Club Deportivo El Campello. Medio siglo de esfuerzo, de compromiso y de personas que han dedicado su tiempo, su ilusión y, muchas veces, su corazón, para que este club sea lo que es hoy. Un punto de encuentro, una escuela de valores y un motivo de orgullo para nuestro pueblo", reseñó la concejala y primera teniente de alcalde.

Jóvenes deportistas asistentes al acto / INFORMACIÓN

"El reto que tenemos por delante es ilusionante: combinar tradición y modernidad, identidad y crecimiento, corazón y método. Convertir al club en una organización sólida, transparente y ambiciosa, capaz de atraer talento, generar oportunidades y seguir siendo un referente deportivo y social del municipio", añadió.

"Del club, de su directiva, del cuadro técnico y de los jugadores y jugadoras dependen los triunfos deportivos", enfatizó la concejala, que añadió que al Ayuntamiento "le corresponde mantener en condiciones las instalaciones, a las que hemos dotado de marcador electrónico, y apoyar económicamente al club, como hacemos cada año con subvenciones directas que sus directivos saben emplear muy adecuadamente".