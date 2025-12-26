Xixona desbloquea la reforma de una de sus joyas arquitectónicas

"La manera de conservar el patrimonio es recuperarlo y darle uso". Con esta premisa, el Ayuntamiento de Xixona ha aprobado el proyecto de consolidación estructural y de adecuación de la Casa Aracil, uno de los inmuebles señoriales del municipio.

Esta vivienda solariega, incluida en el catálogo de edificios protegibles del plan especial de protección del casco antiguo, se convertirá en la sede del futuro centro de dinamización económica y social.

Se trata de un edificio de los siglos XVII-XVIII de gran valor arquitectónico, situado en la antigua travesía de la Nacional 340, en la calle El Vall, y que está separado únicamente por el Carreró de les Monges de otro igual, la Casa Rovira, reconvertida hace dos años en biblioteca municipal.

La concejal de Urbanismo, María Teresa Carbonell, explica que el proyecto se iba a acometer por fases: por un lado, la consolidación y, por otro, la adecuación.

La Casa Aracil de Xixona en el centro, con la Casa Rovira reformada a la derecha, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Pero al salir a licitación, quedó desierta la primera, esto es, ninguna empresa se presentó para llevar a cabo los trabajos.

Finalmente, los técnicos municipales han considerado que la mejor opción es sacar a licitación todo el proyecto y así lo aprobó el pleno por unanimidad en la última sesión ordinaria.

Presupuesto

El presupuesto total de ejecución es de 2,5 millones de euros y el Ayuntamiento ha conseguido una subvención de los fondos Next Generation de la Unión Europea por valor de 900.000 euros.

La casa señorial propiedad municipal se reconvertirá en centro de dinamización económica y social y albergará la Agencia de Desarrollo Local, la sede universitaria de la UA y espacios de coworking para gente joven y emprendedora.

"Todo lo que sea recuperar el patrimonio para los xixonencos es una gran noticia", explica Carbonell, que destaca el impulso que se da a las dos casas señoriales.

Inauguración de la biblioteca de Xixona en la Casa Rovira / INFORMACIÓN

La Casa Aracil es una mansión de grandes dimensiones que destaca por su fachada y por una impresionante escalinata interior. La obra tiene como objeto principal la consolidación estructural salvaguardando, eso sí, el mayor número posible de elementos constructivos del edificio, así como reforzar o sustituir los forjados y restaurar el alero de la fachada principal.

Esplendor

Por su parte, la Casa Rovira es una de las joyas del patrimonia de Xixona que ya ha recuperado todo su esplendor desde su remodelación como biblioteca hace más de dos años.

Esta casa solariega del siglo XVIII, de estilo barroco y carácter palaciego, fue el hogar de una de las familias más importantes de Xixona: los Rovira, que ocuparon los principales cargos del gobierno municipal a lo largo de la Edad Moderna. Posteriormente, destacaron por su implicación en la producción de turrón. Destaca su fachada, donde se conserva el escudo nobiliario de armas rodeado de diversas figuras.