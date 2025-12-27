El Campello deja para año preelectoral el grueso del millonario plan de inversiones

"Un antes y un después en El Campello tras las inversiones porque el pueblo lo pide… y se lo merece". Así definió hace año y medio el alcalde, Juanjo Berenguer, el ambicioso e histórico plan de inversiones de 22 millones de euros para ejecutar medio centenar de actuaciones.

El Ayuntamiento licitó un crédito en julio de 2024 y en septiembre aprobó adjudicar a Banco Sabadell el préstamo a largo plazo por esa cantidad, lo que daba vía libre a acometer decenas de obras.

El Ayuntamiento ejecutó el año pasado alrededor de 1,4 millones de euros para una quincena de obras y el alcalde aseguró que el grueso de las inversiones se iba a realizar durante 2025 y 2026. «Van a ser muchas obras, y de calado, pisamos el acelerador y la contratación de proyectos y la ejecución de obras van a ir en cascada a partir de ahora», explicó a INFORMACIÓN.

Los meses han ido pasando y ¿qué hay de esos proyectos? Por citar algunos: la ejecución de las primeras fases del nuevo cementerio, un nuevo ambulatorio en Muchavista, la rehabilitación de edificios públicos, la reforma del edificio que acoge al Instituto de Ecología Litoral o la construcción de un cuartel de la Guardia Civil. De momento, nada.

La reforma del polideportivo forma parte del plan de inversiones / INFORMACIÓN

El gobierno local afirma que "la mayor parte de las obras se van a acometer en 2026", según fuentes municipales, sin aportar más datos sobre cuántos millones se han ejecutado en este año y en qué actuaciones.

Algunos de los proyectos que sí ha impulsado, pero que todavía no han comenzado ni hay fecha prevista son la reforma del polideportivo central y el trinquet de pilota valenciana y la zona deportiva de Muchavista.

Cuatro meses de elaboración

Este mismo mes adjudicó dos contratos para redactar los proyectos a un estudio de arquitectura, que tiene por delante cuatro meses para elaborarlos. Una vez hecho, el Ayuntamiento tendrá que sacar a licitación las obras y adjudicarlas, con lo que el inicio de las obras no se prevé hasta el segundo semestre de 2026.

La oposición, con la excepción de Vox, no comparte el cronograma del PP y considera que fiar el grueso de los trabajos a 2026 no obedece más que a pura estrategia electoral.

De hecho, la formación de ultraderecha, que preside la comisión de seguimiento del plan de inversiones, defiende el plan, "que se está llevando a cabo en paralelo" con las obras del plan Edificant y las obras de construcción de la red primaria de alcantarillado.

"Nunca, en la historia de El Campello, se ha hecho tal cantidad de obras a la vez", asegura el portavoz de Vox, José Manuel Grau, que indica que las concejalías afectadas están incorporando más técnicos "para poder avanzar más rápidamente".

Durante enero, avanza, se comenzará "una gran cantidad de inversiones, que acabarán antes del fin de 2026" y espera que antes del fin de legislatura más del 50% de las inversiones estén finalizadas, al tiempo que rechaza que haya tacticismo político, es solo que "los recursos siguen siendo limitados".

A Compromís le preocupa el "bajo nivel de ejecución" del plan de inversiones, ya que sigue "sin ver avances importantes en las obras clave que los vecinos realmente necesitan" y que iban a ser un revulsivo "ante la paralización de El Campello".

Así será el nuevo polideportivo de El Campello / INFORMACIÓN

La portavoz, Laia García, considera que el municipio "merece una gestión más responsable y menos basada en intereses políticos" y que las infraestructuras y servicios "son una necesidad, no una herramienta para la campaña electoral", por lo que pide que el PP "se tome en serio la ejecución de este plan y no siga posponiendo lo que tanto necesita el municipio".

El PSOE cree que la estrategia del alcalde es retrasar "al máximo" el inicio de las obras con el objetivo" de disfrazar la pésima gestión que viene realizando, intentando hacer creer a los vecinos y vecinas que se trabaja y que el municipio mejora".

"Plan ficticio"

El portavoz socialista, Yeray Hernández, sostiene que el ambicioso plan de inversiones "parece más ficticio que real" y recuerda varias de las obras que no han empezado todavía: en Villa Marco, en los colegios Rafael Altamira y Pla Barraques, en los parques infantiles o en el parque Gabriel Miró.

Esquerra Unida-Podem sostiene que el PP no quiere hablar de inversiones ejecutadas porque "le avergüenza reconocer que no ha hecho nada" y recuerda que, a mediados del pasado septiembre, apenas se había hecho "un ridículo 0,04%".

Cifras bajas

El portavoz, Pedro Mario Pardo, recalca que unas cifras "tan bajas" muestran "una mala gestión" y, tras seis años al frente del Ayuntamiento, los populares "no han hecho nada que nos permita avanzar y el pueblo está cada día peor".

Per el Campello incide en que el gobierno local se refiere "mucho" a anteproyectos, redacciones de proyectos o direcciones facultativas "pero adjudicado, prácticamente nada de nada".

El portavoz, Paco Toni Palomares, lamenta que han pasado dos años y medio y el PP "sabe que no va a poder realizar todo lo que quiere, pero hay que venderse" y reprocha que intente realizar la mayor parte de las inversiones posibles en año preelectoral.