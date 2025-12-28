Busot blinda el suministro de agua potable de cientos de viviendas

Cuarenta años suministrando agua para consumo humano en Busot sin ningún tipo de problema. Pero la nueva legislación sanitaria nacional, a través del decreto 3/2023, ha elevado los estándares de calidad y ha introducido nuevos controles para detectar compuestos químicos.

Por ello, el Ayuntamiento ha impulsado el proyecto de mejora de la captación de agua en alta por medio de la conexión del depósito con el depósito municipal.

El alcalde, Alejandro Morant, explica que el municipio cuenta con 2.500 viviendas, de las cuales hay alrededor de 300 en zonas diseminadas y en la urbanización Pla Lloma.

Con el nuevo decreto de control y calidad, el agua que lleva 40 años suministrándose ahora es "no apta para el consumo humano".

¿Qué significa esto? Que los sulfatos del agua del pozo que abastece a esas 300 viviendas "tienen valores por encima de los permitidos" por el nuevo decreto.

Rápido y eficaz

La medida más eficaz, rápida y barata consiste en conectar los depósitos municipales que suministran agua a estas zonas con el de la empresa que gestiona el agua del resto del municipio, "ya que esta sí cumple con los parámetros exigidos".

De esta forma, el Ayuntamiento comprará el agua en alta para suministrar a sus clientes/vecinos de estas zonas.

La inversión sería inviable sin la ayuda de la Diputación, de ahí que el municipio ha recurrido a ella "por la gravedad, urgencia e importancia del asunto".

La institución provincial ha concedido una subvención de 462.999,86 euros dentro de las ayudas provinciales para ejecutar y mejorar las infraestructuras hidráulicas de los municipios y fomentar la digitalización del ciclo integral del agua.

En 2026

Morant confía en que a mediados de 2026 pueda estar en funcionamiento la conexión de ambos depósitos y suministrar de nuevo agua apta para el consumo humano.

El decreto español sobre la calidad del agua potable establece los criterios técnico-sanitarios, actualiza los parámetros de control y sustituye a la normativa anterior.

Sus objetivos principales son garantizar la salubridad del agua para consumo humano y establecer un enfoque de gestión de riesgos en toda la cadena de suministro, desde la captación hasta la instalación interior de cada edificio.