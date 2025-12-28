San Vicente bate récord de participantes en su San Silvestre más multitudinaria

Una marca sin precedentes. La tradicional San Silvestre de San Vicente del Raspeig ha reunido este año a 4.000 participantes, una cifra récord que consolida esta prueba como una de las competiciones populares de mayor alcance en la comarca de L’Alacantí. El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, se ha mostrado satisfecho "del gran éxito de la convocatoria que ha logrado superar todas nuestras expectativas de asistencia iniciales".

Los corredores se preparan para tomar la salida en la San Silvestre de San Vicente del Raspeig 2025. / INFORMACIÓN

El edil ha reconocido que "tras ver que las dos mil primeras inscripciones se completaron enseguida y crecía el interés y la demanda de dorsales, nos dimos cuenta de que este año la San Silvestre iba a ser histórica gracias a la alta participación de personas de todas las edades, principalmente agrupadas en familias o pandillas de amigos". Bernabeu ha realizado el recorrido junto a numerosos deportistas del municipio, entre ellos, el piloto de motociclismo Dani Holgado y asistió, además, el atleta Sergio Turull, conocido como Pitufollow.

También se sumaron a la prueba otros concejales de la corporación municipal, la Reina de las Fiestas, Lucía Díaz, acompañada por sus damas, el presidente de la Comisión de Fiestas, Iván Torregrosa, y vecinos del municipio y de otras localidades.

Orgullo municipal

El titular de la cartera ha agradecido a todos los corredores, a las empresas colaboradoras, al operativo de la Policía Local y al numeroso público que animó durante el recorrido "su importante apoyo en esta prueba que fomenta la práctica y la afición por el deporte y nos une a todos, pequeños y grandes, para disfrutar de un encuentro navideño muy especial en un ambiente lúdico, de compañerismo y complicidad, que ha sido ejemplar este año".

Cabeza de carrera minutos antes de la salida. / INFORMACIÓN

La cita navideña comenzó el sábado, a las 19 horas. Los corredores completaron un trayecto de alrededor de tres kilómetros y medio que salió desde la avenida de La Libertad. Tras la llegada a la meta, situada en el mismo punto, se entregaron premios a los tres primeros corredores clasificados de las categorías femenina y masculina y a los disfraces más originales y divertidos. Para terminar, por cortesía de Chocolaterías Valor, se ofreció una degustación de chocolate para todos los deportistas en la plaza de España.