Sant Joan celebra el Fin de Año y los Reyes Magos con actos para toda la familia

Una Navidad, Fin de Año y Reyes para celebrar y compartir, con familiares y amigos, con actos para todos los públicos y todos los gustos. La programación lanzada por el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant para acabar el año y comenzar 2026 vuelve a unir el apoyo al comercio local con los eventos abiertos al público para que miles de vecinos y visitantes se acerquen, participen y disfruten de un extenso programa de actos, porque ‘La Navidad en Sant Joan siempre es especial’.

En la programación navideña 2025 están implicados la Alcaldía y las Concejalías de Comercio, Fiestas, Mayores, Cultura, Juventud y Educación. Debido al éxito de los últimos años, se han mantenido actos como la mascletà de Nochebuena, disparada por la Pirotecnia Hermanos Caballer, y el 31 de diciembre estará abierta en la Plaça L’Ordana la carpa de Nochevieja, con la Nochevieja Australiana, y fiesta para niños, adultos y jóvenes. En opinión del alcalde, Santiago Román, «son multitud de actividades que nos reclaman los ciudadanos, que crecieron el año pasado y que mantenemos porque sabemos que en todos hay una gran afluencia de público, que se llenan de gente que quiere celebrar la Navidad en familia, muy a gusto, con oferta para todas las edades, sin necesidad de desplazarse fuera de Sant Joan».

La programación navideña une al comercial local con eventos abiertos al público para el disfrute de todos. / .

Y nada más comenzar el año, del 2 al 4 de enero se montará el Campamento Real en varias ubicaciones del municipio, donde se desplazarán los emisarios reales, como son L’Alqueria, Nou Nazareth, Plaza María Auxiliadora, los Jardines de la Finca Pedro José, Plaza Constitución, Plaça L’Ordana y el Parque Municipal. Y por supuesto, la tarde del 5 de enero, miles de sueños se harán realidad en la mágica Cabalgata de Reyes Magos, el evento más mágico y esperado de todo el año. Por segundo año consecutivo, al acabar el desfile, con Melchor, Gaspar y Baltasar recorriendo las avenidas Jaime I y La Rambla, después de la adoración al Niño Jesús en la Plaza de España, Sus Majestades de Oriente entregarán en mano regalos a los niños y niñas de Sant Joan que quieran tener ese contacto directo con ellos. Para que los Reyes Magos sepan cuál es el juguete favorito de cada niño y niña, deben ser sus familiares los que depositen esos regalos durante los días previos a la cabalgata en el Ayuntamiento de Sant Joan, donde serán guardados, con todos los datos necesarios, hasta que llegue el momento de la entrega a sus destinatarios. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant quiere que la visita de los Reyes Magos sea todavía más cercana y participativa.

Para poder organizar todo el dispositivo de recogida y entrega de regalos, las familias interesadas deben pasar por la puerta del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant (Plaza de España) los días 2, 3 y 4 de enero, en horarios de mañana (de 11:00 a 14:00 horas), y de tarde (de 17:00 a 20:00 horas). La entrega de regalos se realizará en el escenario habilitado en la Plaza de España, tras la Adoración al Niño Jesús y los saludos que Melchor, Gaspar y Baltasar leerán a todos los presentes.

El alcalde del municipio, Santiago Román, junto a Melchor, Gaspar y Baltasar. / .

Cabe recordar que la tarde del domingo 5 de enero, Sus Majestades recorrerán todo el municipio en un vehículo digno de su rango y categoría. La recepción a Sus Majestades de Oriente será a partir de las 17:00 horas en la Plaça L’Ordana. A las 18:30 comenzará la Gran Cabalgata en la Plaza de la Constitución, y tras subir por las avenidas Jaime I y la Rambla, repartiendo con sus mágicos boatos miles de caramelos y sorpresas, está prevista la llegada a la Plaza de España en torno a las 19:30 horas.