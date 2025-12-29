Federaciones de comercio se unen a la XI San Silvestre “Villa de El Campello”

La San Silvestre “Villa de El Campello”, que celebró este domingo su undécima edición en la localidad de l’Alacantí, convirtió el Parque Central en el punto de encuentro para corredores, familias y vecinos que participaron en la propuesta lanzada desde la Concejalía de Deportes que dirige Marcos Martínez y que sirve para despedir el año de manera activa y festiva.

La prueba contó con la colaboración del Ayuntamiento y se sumaron dos federaciones de comercio. Se trata de Facpyme, la Federación Alicantina de Comercio y de la Pyme; y de ACEC, la Asociación de Comercios y Empresas de El Campello. Ambas contaron con una carpa informativa, reforzando el vínculo entre deporte, comercio local, actividad empresarial y vida social del municipio.

El evento de la San Silvestre, pensado para acudir en familia y necesitar del ambiente navideño, contó con corredores y acompañantes que participaron disfrazados, “aportando color, diversión y espíritu navideño a una jornada que fue mucho más allá de la competición”.

En la prueba se inscribieron también personas procedentes de países como el Reino Unido, Irlanda, Alemania, Polonia, Países Bajos y Francia. En cuanto a los españoles, los alicantinos fueron mayoritarios y les siguieron personas procedentes de Madrid, Vizcaya, Toledo y Murcia. En total participaron 425 adultos y 103 menores, de los cuales el 55 % eran hombres y el 45 % mujeres.