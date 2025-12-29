Mutxamel se prepara para recibir al Cartero Real y a los Reyes Magos

Los Reyes Magos también pasarán por Mutxamel en los próximos días. El sábado 3 de enero la localidad de l’Alacantí recibirá al Cartero Real para recoger las cartas de los niños y las niñas de la localidad, que se harán llegar a los Reyes Magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, para hacer realidad los deseos de los más pequeños.

El Cartero Real iniciará su recorrido a las 18:30 desde la plaza Miguel Hernández y pasará por la calle de la Paz y la avenida Carlos Soler para finalizar el recorrido en el Ayuntamiento. Durante el trayecto, un amplio boato acompañará al cortejo con carrozas, percusión, batucada, ballet, estrellas, fuego, aros de lluvia y la presencia de rebaños de cabras, ocas, burros y caballos

Cabalgata de los Reyes Magos en Mutxamel. / INFORMACIÓN

Además, a lo largo del recorrido una amplia comitiva de pajes reales irá recogiendo las cartas de los presentes. El desfile lo cerrará la Agrupación Musical La Llàgrima con un repertorio de villancicos.

Reyes Magos

Dos días más tarde, el lunes 5 de enero, se celebrará la tradicional Cabalgata de Reyes Magos de Mutxamel, declarada Bien de Interés Turístico Provincial. A partir de las 18:00, las principales calles del municipio se llenarán de ilusión en un desfile que atrae las visitas de vecinos de otras localidades.

Durante el recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar saludarán a los asistentes y lanzarán caramelos un año más para los grandes y pequeños. El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha defendido que la Cabalgata de Reyes de la localidad "es uno de los momentos más esperados por todos los vecinos" y un evento en el que "se unen tradición y fantasía".