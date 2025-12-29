La policía de San Vicente detiene a siete personas durante el fin de semana por robos con violencia y una orden judicial

La Policía Local de San Vicente del Raspeig ha detenido este fin de semana a siete personas, seis por presuntos delitos de robo con violencia y lesiones y una más por una orden judicial de búsqueda, detención y comparecencia, según ha informado el cuerpo policial.

Agresión por la mochila

Las primeras detenciones se produjeron el 26 de diciembretras una llamada al servicio de emergencias 112 que alertaba de una agresión a un joven en las inmediaciones del pasaje de Tibi, a la altura de la calle Velázquez. Los agentes desplazados al lugar constataron que la víctima había sido atacada por varias personas con el objetivo de sustraerle la mochila que portaba, sufriendo lesiones que podrían incluir la rotura de la clavícula, según la posterior valoración médica.

Tras una búsqueda por la zona, la Policía Local localizó a cinco jóvenes que coincidían con la descripción facilitada por la víctima, cuatro de ellos menores de edad. Una vez verificadas las circunstancias de los hechos, se procedió a la detención de todos ellos como presuntos autores de un delito de robo con violencia y lesiones.

Robo de zapatillas

Un día después, el 27 de diciembre, sobre las 20:20 horas, la central de comunicaciones de la Policía Local recibió el aviso de los vigilantes de seguridad de una tienda de material deportivo situada en un centro comercial de la avenida de Alicante.

Según informaron, dos personas habían intentado sustraer unas zapatillas sin abonar su importe y, al ser sorprendidas, intentaron huir empujando y forcejeando con uno de los vigilantes. Tras las diligencias oportunas, los agentes detuvieron a una persona por un presunto delito de intento de robo con violencia.

Orden de búsqueda

Finalmente, en la madrugada del 28 de diciembre, durante un servicio de vigilancia y prevención en la zona de ocio de la calle Cottolengo, los agentes identificaron y detuvieron a un individuo sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación o comparecencia dictada por el Tribunal de Instancia número 4 de San Vicente del Raspeig.

Todos los detenidos, junto con las diligencias practicadas, fueron entregados para su posterior puesta a disposición judicial.