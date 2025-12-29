San Vicente del Raspeig abre el plazo de presentación de candidaturas a Reinas y Cortes de Honor de 2026

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha abierto el plazo para presentar candidaturas a Reinas y Cortes de Honor 2026 de las Fiestas Patronales. La convocatoria y las bases reguladoras para la concesión de los premios a la Reina de las Fiestas, la Reina de la Primavera y sus correspondientes Cortes ya se pueden consultar en la web del Ayuntamiento.

El concejal de Fiestas, Cristian Gil, ha animado a participar “a todas las personas interesadas”, que tienen de plazo desde este lunes hasta el miércoles 7 de enero “para comprobar si cumplen los requisitos para optar al proceso de elección de estos cargos, como también a la concesión de los premios dirigidos a las personas seleccionadas”.

Los premios consisten en una indumentaria confeccionada a medida con un diseño exclusivo para cada premiado que seguirá los cánones propios que marcan la tradición estera de la localidad.

Condiciones

Entre las condiciones para participar se ha establecido una horquilla de edades. Así, tomando como referencia en todos los casos la fecha de 1 de enero de 2026, las aspirantes a Reina de la Primavera deberán tener cumplidos los seis años y no superar los doce. Quedan excluidas las aspirantes que hayan ostentado ese cargo con anterioridad, y en cuanto a las Damas de Honor de la Reina de la Primavera también deberán tener entre seis y doce años.

Imagen de las Reinas de las Fiestas Patronales y Cortes de Honor 2025 en San Vicente del Raspeig. / INFORMACIÓN

Por otra parte, las candidatas a Reina de las Fiestas y a Damas de Honor de la Reina deberán tener 18 años al comienzo de 2026, quedando excluidas aquellas que hayan ostentado el cargo. Los Acompañantes de la Reina de la Primavera también deberán tener entre seis y doce años, la edad máxima para los pajes se ha establecido en cinco años, y además deben estar empadronados en San Vicente del Raspeig con al menos un año de residencia al cierre de plazo de presentación de candidaturas, que deben estar avaladas por los dos progenitores.

El personal administrativo de la Concejalía de Fiestas comprobará que las condiciones anunciadas se han cumplido y será entonces cuando empiece el proceso de elección a cargo de un jurado calificador presidido por el concejal y formado por el presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Iván Torregrosa, o por la persona en quien delegue; y por cuatro miembros de la comisión.

El jurado se encargará de entrevistar a todas las candidatas y deberá tener en cuenta aspectos como “la imagen, la presencia, la elegancia, la naturalidad y la soltura al expresarse”, explican desde el Ayuntamiento, que también valorará el conocimiento de las fiestas tradicionales y su formación. Las aspirantes que tengan más votos serán elegidas como Reina de las Fiestas y Reina de la Primavera 2026.

El proceso de elección de las Cortes de Honor tendrá lugar dos días naturales después de la fecha de finalización del plazo de presentación de documentación por parte del mismo jurado.