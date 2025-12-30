La Nochevieja en El Campello se alargará desde las 10:30 de la mañana hasta la madrugada
Una mascletà infantil, una “tardevieja marítima” y las campanadas, que se escucharán desde el Polideportivo, marcarán la jornada
El último día de 2025 será largo en El Campello. El Ayuntamiento de esta localidad ha diseñado una extensa programación para todos los públicos que se alargará desde las 10:30 de la mañana hasta “bien entrada la madrugada”.
La propuesta, a cargo de la Concejalía de Fiestas, que dirige Marisa Navarro, empezará con una fiesta infantil con música, cotillón, campanadas al mediodía en la explanada de la Cofradía de Pescadores y la mascletà infantil a las 13:30 en la plaza Juan Pablo II.
Antes, en el paseo marítimo del Carrer la Mar, tendrán lugar desde las 12:30 actuaciones en directo de diversos grupos, con escenarios en diversos tramos junto a las terrazas de los restaurantes, que ofrecerán alternativas gastronómicas a los asistentes.
Este evento se ha bautizado como la “tardevieja marítima”, y se trasladará a los bajos del Polideportivo Central de la localidad para continuar con una sesión de música que se alargará desde las 17:00 a las 21.00 con la colaboración en la intendencia de la Junta Festera de Moros y Cristianos, que también participará en la posterior fiesta de fin de año, con uvas y cotillón incluidos.
Por otra parte, el Ayuntamiento de El Campello, junto a la Policía Local, a seguridad privada y Protección Civil, se movilizan para la fiesta final con la habilitación de un Punto Violeta para garantizar el “comportamiento adecuado” y distinguir con pulseras según el rango de edad de los asistentes.
Al último tramo de la fiesta, tras las campanadas, podrán acceder los menores de edad con condiciones como no ingerir alcohol (las pulseras servirán, precisamente, para esta distinción). Además, se requerirá autorización por escrito de los progenitores para los menores de entre 14 y 16 años, acompañada de fotocopias de sus DNI y del tutor legal que firme el documento, que se facilita en el Registro del Ayuntamiento.
Los menores de 14 años solo podrán acceder si están acompañados “en todo momento” por “un adulto responsable”.
