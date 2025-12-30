Siete municipios de la provincia de Alicante, entre los más pobres de España en inversión social

En mal lugar. Es como queda la provincia de Alicante en el “Ranking de Ayuntamientos” elaborado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Esta entidad ha realizado una clasificación dividida entre ayuntamientos con más de 20.000 habitantes “excelentes” y “pobres en inversión” en servicios sociales, es decir, en partidas destinadas a socorrer las necesidades de los más desfavorecidos.

En el primer caso, se hallan los 27 ayuntamientos que superan los 200 euros en inversión social por habitante. En el segundo, los ayuntamientos considerados “pobres” son los que invierten menos de 63,89 euros por habitante. Esta cifra se fija por corresponder al 60 % de la mediana de gasto social de los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, que se sitúa en el 106,48 euros por habitante, según datos de la entidad citada.

La provincia de Alicante no queda bien situada en esta clasificación. Siete de sus 26 municipios que cuentan con más de 20.000 habitantes, tres de ellos en la comarca de l’Alacantí y otros dos de la Vega Baja, están entre los más pobres en inversión. Seis de ellos ya estaban en la clasificación del año pasado. El caso más destacado es el de San Vicente del Raspeig, el cuarto con menos inversión por habitante (38,75 euros) de toda España, solo superado por Galapagar, Aranjuez y Torrelodones (todos en la Comunidad de Madrid, la que más municipios con menos inversión acumula, con un total de 18).

Municipios señalados

La única "buena noticia", entre comillas, para este municipio del área metropolitana de Alicante es que el año pasado se encontraba en la segunda posición del ranking. La siguiente localidad de la clasificación de municipios pobres en inversión es Torrevieja, que se avanza seis puestos y se sitúa en el lugar 11 (48,25 euros por habitante). También es más pobre en inversión social por habitante que el año pasado Mutxamel, en el puesto 17 (54,72 euros), mientras que Rojales se halla en el 23 (57,49 euros) después de que el año pasado fuera el cuarto en menos inversión social.

Los otros municipios que ocupan esta clasificación negativa de 45 localidades españolas son El Campello (puesto 25 y 57,90 euros por habitante), Crevillent (puesto 30 y 58,76 euros) y Villena (puesto 35, 61.09 euros). Crevillent, por cierto, es el único de los municipios alicantinos que ha entrado en este ranking con los datos de 2024. El año anterior no formaba parte de esta lista. Y Villena y Rojales son los únicos gobernados por el PSOE, ya que los otros cinco de Alicante en la clasificación negativa tienen alcaldes del PP.

Alicante capital y otros casos

En cuanto a la capital provincial, Alicante, la inversión social media por habitante, según el estudio, fue de 74,42 euros en 2024, una cifra alejada de la media de gasto pero que no alcanza la cantidad 60 % menor que le haría entrar en el ranking de “pobres en inversión”. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Alicante tuvo que devolver recientemente 250.000 euros previstos para ayudas sociales que no fueron invertidos.

En el caso inverso se hallaba La Vila Joiosa, que el año pasado era la sexta localidad española con más inversión social por habitante y actualmente ha abandonado esta clasificación, integrada por 27 municipios de los cuales ninguno es alicantino. Los más cercanos a la provincia son Quart de Poblet y Catarroja, en Valencia, que ocupan los lugares 18 y 25 respectivamente de las localidades “excelentes en inversión”.

En esta última categoría destacan, este año, las localidades andaluzas: hasta 18 municipios de esta comunidad son considerados “excelentes en inversión” municipal. Los seis primeros de la lista, de hecho, son municipios andaluces: Isla Cristina, Alcalá la Real, San Roque, Baza, Morón de la Frontera y Ayamonte. En séptimo lugar se encuentra una capital provincial, Barcelona, la única junto a Bilbao (puesto 27) que se insiere en la clasificación. El municipio con más inversión social, Isla Cristina, en Huelva, aporta 434,13 euros por habitante.

Respecto a la clasificación negativa, las capitales que la ocupan son Mérida, capital autonómica de Extremadura, en el puesto 16; Badajoz, capital de la provincia homónima, también en Extremadura, en el 29; y Toledo, capital de Castilla La Mancha, en el lugar 33.