Unanimidad en Sant Joan d’Alacant para que una plegaria religiosa sea declarada BIC

Una plegaria polifónica compuesta en 1883, “El Canto de los Dolores”, vinculada a la Semana Santa de Sant Joan d’Alacant, podría ser declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Así lo pretende el conjunto de la corporación municipal, que en la última sesión plenaria mostró el apoyo unánime a través de todos los grupos (PP, PSOE, Vox y Compromís) a la propuesta de la Concejalía de Cultura para que la pieza musical reciba el reconocimiento y la protección con la que cuentan otros vienes histórico.

Al finalizar el pleno, la corporación municipal, encabezada por el alcalde, Santiago Román, celebró la aprobación junto con el representante de la Junta Mayor de Cofradías de Semana Santa de Sant Joan, el presidente de la Sociedad Musical La Paz y el párroco de San Juan Bautista, Roque Jiménez.

La propuesta se puso en marcha cuando la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Sant Joan, la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d’Alacant y la Parroquia de San Juan Bautista solicitaron por registro, a mediados de noviembre, la aprobación plenaria de la incoación del expediente, tramitación y procedimiento administrativo para declarar como BIC “El Canto de los Dolores”, que es el nombre que recibe la plegaria.

En poco mas de un mes, la Concejalía de Cultura, dirigida por David Aracil, activó el expediente, al que adjuntó una memoria justificativa a la declaración de BIC en su categoría de inmaterial y un anexo fotográfico. Toda esta documentación se trasladará a la Conselleria de Cultura para que proceda con la declaración.

“El Canto de los Dolores” es uno de los momentos religiosos más destacados de la Semana Santa y uno de los máximos símbolos de la identidad de Sant Joan d’Alacant. La obra fue compuesta en 1883 por el maestro Juan María Goñi López de Muniain, y es una de las muestras culturales con más antigüedad del municipio, preservada durante casi 150 años.

La composición se configura como una plegaria dirigida a la virgen María en su advocación de los Dolores y, paralelamente, como un elemento identitario del patrimonio cultural de la localidad. Su ejecución tiene lugar el sábado anterior al Domingo de Ramos y lo organiza la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Semana Santa en la Parroquia de San Juan Bautista, interpretado por el Orfeón de San Juan en colaboración con músicos de la Sociedad Musical La Paz.

A ello se suma una tradición singular y aún vigente: la entrega de un “sueldo” simbólico a los intérpretes, consistente en una docena de huevos y dos docenas en el caso del sacerdote y del director musical.