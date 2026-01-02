El Campello suspende la Cabalgata de Reyes ante la previsión de lluvias
El Ayuntamiento ha anunciado que sustituirá el acto tradicional por una recepción el lunes 5 en la Casa de Cultura
Cambio de planes de cara a la celebración de los Reyes Magos en la localidad de El Campello. El Ayuntamiento de esta localidad ha anunciado la suspensión de la Cabalgata y la sustitución del acto por una recepción en la Casa de Cultura.
Según han justificado desde el consistorio a través de un comunicado, “la más que probable posibilidad de que el próximo lunes, 5 de enero, se registren precipitaciones de carácter intenso en algunos tramos del día, ha motivado un cambio de planes”. Tal como señalan, para el lunes existe “entre un 90 % y un 100 % de probabilidad de lluvia, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora”.
Tradicionalmente, los Reyes Magos llegan al Club Náutico a bordo de un barco y desde allí mismo comienza la Cabalgata, que trascurre el paseo marítimo y varias calles y avenidas hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar concluyen su desfile acompañados por los pajes y saludan a los más pequeños.
Para no dejar sin actos esta fecha tan señalada, en El Campello han preparado una recepción de los Reyes Magos a los más pequeños en la Casa de Cultura de la localidad para evitar la lluvia. La recepción se celebrará a las 18:00 en el interior del auditorio, y sobre el escenario se entregarán regalos.
