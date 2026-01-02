Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Campello suspende la Cabalgata de Reyes ante la previsión de lluvias

El Ayuntamiento ha anunciado que sustituirá el acto tradicional por una recepción el lunes 5 en la Casa de Cultura

Así ha sido la Cabalgata de los Reyes Magos en El Campello

Así ha sido la Cabalgata de los Reyes Magos en El Campello

Así ha sido la Cabalgata de los Reyes Magos en El Campello / INFORMACIÓN / INFORMACIÓN

Manuel Lillo

Manuel Lillo

Cambio de planes de cara a la celebración de los Reyes Magos en la localidad de El Campello. El Ayuntamiento de esta localidad ha anunciado la suspensión de la Cabalgata y la sustitución del acto por una recepción en la Casa de Cultura.

Según han justificado desde el consistorio a través de un comunicado, “la más que probable posibilidad de que el próximo lunes, 5 de enero, se registren precipitaciones de carácter intenso en algunos tramos del día, ha motivado un cambio de planes”. Tal como señalan, para el lunes existe “entre un 90 % y un 100 % de probabilidad de lluvia, con vientos de hasta 30 kilómetros por hora”.

Tradicionalmente, los Reyes Magos llegan al Club Náutico a bordo de un barco y desde allí mismo comienza la Cabalgata, que trascurre el paseo marítimo y varias calles y avenidas hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde Melchor, Gaspar y Baltasar concluyen su desfile acompañados por los pajes y saludan a los más pequeños.

Para no dejar sin actos esta fecha tan señalada, en El Campello han preparado una recepción de los Reyes Magos a los más pequeños en la Casa de Cultura de la localidad para evitar la lluvia. La recepción se celebrará a las 18:00 en el interior del auditorio, y sobre el escenario se entregarán regalos.

