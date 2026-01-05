Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: EEUU ataca VenezuelaVenezolanos en AlicanteTragedia IndonesiaEl tiempo hoyDerrota Hércules CFDerrota Elche CF
instagramlinkedin

Noche mágica

Sigue el goteo de cambios con la Cabalgata: la decisión de Sant Joan, Dénia y Aigües

Los municipios buscan la mejor manera de que los más pequeños tengan los regalos de Reyes

Lluvia en Alicante el día de la Cabalgata de los Reyes Magos

Lluvia en Alicante el día de la Cabalgata de los Reyes Magos

Rafa Arjones

L. Gil López

L. Gil López

Los municipios siguen tomando decisiones sobre la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 ante una jornada del 5 de enero marcada por la lluvia. Los últimos, de momento, han sido Sant Joan d'Alacant, Dénia y Aigües.

En Sant Joan, de momento, Melchor, Gaspar y Baltasar están buscando la mejor manera de repartir su magia. Atendiendo las previsiones de Aemet, "ante la posible mejora de las condiciones climatológicas" a partir de mediodía, el Ayuntamiento ha decidido mantener la Cabalgata, aunque cambien el programa y los horarios, según fuentes municipales.

Así, queda anulada la recepción a Sus Majestades de Oriente en la Plaça L’Ordana, mientras que la Cabalgata saldrá a las 17.30 horas desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de España. Una vez allí, será la adoración al Niño Jesús y entrega de regalos a los niños y niñas.

Publicación del Ayuntamiento de Sant Joan

Publicación del Ayuntamiento de Sant Joan / INFORMACIÓN

Si Sus Majestades consiguen recorrer Sant Joan en su Cabalgata, no se realizará la recepción en el polideportivo municipal, según las mismas fuentes, que piden permaneced atentos a cualquier cambio del que seguirán informando.

En la Iglesia

En el caso de Aigües, por razones climatológicas se ha suspendido la Cabalgata, pero los Reyes Magos llegarán igualmente y serán recibidos a las siete de la tarde en la Iglesia.

Allí, entregarán los regalos a todos los niños y niñas, explican fuentes municipales, porque "ni la lluvia puede con la magia de los Reyes Magos".

En la Marina Alta, dado que las previsiones meteorológicas para este 5 de enero anuncian lluvia durante toda la jornada, se suspende la Cabalgata y Sus Majestades recibirán a las niñas y niños de Dénia en el Centro Social, en horario de 16.30 a 20.30 horas.

Noticias relacionadas y más

Publicación del Ayuntamiento de Dénia

Publicación del Ayuntamiento de Dénia / INFORMACIÓN

Eso sí, confirman fuentes municipales, los Reyes comunican que el reparto de regalos está garantizado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents