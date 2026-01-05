Sigue el goteo de cambios con la Cabalgata: la decisión de Sant Joan, Dénia y Aigües

Los municipios siguen tomando decisiones sobre la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 ante una jornada del 5 de enero marcada por la lluvia. Los últimos, de momento, han sido Sant Joan d'Alacant, Dénia y Aigües.

En Sant Joan, de momento, Melchor, Gaspar y Baltasar están buscando la mejor manera de repartir su magia. Atendiendo las previsiones de Aemet, "ante la posible mejora de las condiciones climatológicas" a partir de mediodía, el Ayuntamiento ha decidido mantener la Cabalgata, aunque cambien el programa y los horarios, según fuentes municipales.

Así, queda anulada la recepción a Sus Majestades de Oriente en la Plaça L’Ordana, mientras que la Cabalgata saldrá a las 17.30 horas desde la Plaza de la Constitución hasta la Plaza de España. Una vez allí, será la adoración al Niño Jesús y entrega de regalos a los niños y niñas.

Si Sus Majestades consiguen recorrer Sant Joan en su Cabalgata, no se realizará la recepción en el polideportivo municipal, según las mismas fuentes, que piden permaneced atentos a cualquier cambio del que seguirán informando.

En la Iglesia

En el caso de Aigües, por razones climatológicas se ha suspendido la Cabalgata, pero los Reyes Magos llegarán igualmente y serán recibidos a las siete de la tarde en la Iglesia.

Allí, entregarán los regalos a todos los niños y niñas, explican fuentes municipales, porque "ni la lluvia puede con la magia de los Reyes Magos".

En la Marina Alta, dado que las previsiones meteorológicas para este 5 de enero anuncian lluvia durante toda la jornada, se suspende la Cabalgata y Sus Majestades recibirán a las niñas y niños de Dénia en el Centro Social, en horario de 16.30 a 20.30 horas.

Eso sí, confirman fuentes municipales, los Reyes comunican que el reparto de regalos está garantizado.