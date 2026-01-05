Cabalgata de Reyes: a cubierto en San Vicente y El Campello y en las calles en Sant Joan y Mutxamel

Municipios limítrofes, distintas decisiones. Las localidades de la comarca de L'Alacantí han celebrado finalmente la Cabalgata de Reyes pese a la lluvia reinante durante la jornada, pero la tarde noche más mágica del año ha sido desigual según la población.

Así, San Vicente del Raspeig, El Campello, Xixona, Busot, Aigües y La Torre de les Maçanes han cambiado el tradicional desfile por las calles por instalaciones a cubierto y Sant Joan d'Alacant y Mutxamel han mantenido la Cabalgata. Únicamente Agost la ha aplazado hasta este martes, día 6.

En San Vicente se han repartido miles de regalos y dulces entre los niños y jóvenes que han asistido al nuevo pabellón polideportivo, donde se ha celebrado la recepción para garantizar el bienestar y la seguridad de todas las familias.

Un momento de la celebración en San Vicente / INFORMACIÓN

Las puertas del recinto municipal se han abierto a las 17 horas para recibir a los niños y a sus acompañantes y, a las 18 horas, los Reyes Magos han realizado la tradicional adoración al Niño Jesús.

El acto ha finalizado con la entrega de regalos a aquellos menores que previamente han solicitado un encuentro con Sus Majestades, a través de los canales habilitados desde la Concejalía de Fiestas.

Pajes

Los Reyes Magos de Oriente y sus pajes reales han estado acompañados por representantes del mundo de la fiesta y de la cultura, en un acto amenizado por las actuaciones de compañías de danza del municipio.

En El Campello, una mañana lluviosa dio paso a una hora de tregua, pero a las cinco de la tarde, hora prevista de llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar en barco al Club Náutico, han comenzado a caer gotas de nuevo. La mar, además, ha estado muy revuelta todo el dia. Sin mucha intensidad, pero el día ha resultado lluvioso y frío, como se anunciaba.

Los Reyes Magos han sido recibidos en la plaza de la Constitución por las autoridades locales, presididas por el alcalde Juanjo Berenguer, y custodiados por la Policía Local y el cuerpo de voluntarios de Protección Civil.

El auditorio de El Campello, repleto / INFORMACIÓN

Tras saludar a cientos de niños y niñas que esperaban ansiosos a la comitiva, el auditorio de la Casa de Cultura se ha quedado pequeño para acoger a tantas familias, pero el asunto se ha resuelto con la apertura de la parte superior del recinto.

A la entrada se han repartido kilos y kilos de caramelos y a la salida, tras la recepción y entrega de regalos, el acto ha terminado de la forma más dulce posible: con chocolate caliente y la típica coca de almendra para todos.

En Sant Joan, la Cabalgata sí ha recorrido las calles del centro, llenando de ilusión y alegría a los más pequeños. Ha sido un desfile mojado, pero desfile al fin y al cabo. Arrancó sin lluvia, se puso a llover en un tramo, siguió la Cabalgata y paró de caer agua.

La carroza de Gaspar en Sant Joan / INFORMACIÓN

Idéntica situación en Mutxamel, donde la Cabalgata ha arrancado a la misma hora, desde la avenida de España, y ha recorrido diversas calles hasta llegar al Ayuntamiento. Melchor, Gaspar y Baltasar han dirigido unas emotivas palabras a los niños y niñas, que han esperado con entusiasmo este momento tan especial.

La magia de los Reyes Magos ha vuelto a brillar y ni siquiera la lluvia ha podido impedir que este esperado desfile se desarrollara, demostrando una vez más la ilusión de pequeños y mayores.

Entrega de regalos en Mutxamel / INFORMACIÓN

En Busot, Aigües y en La Torre de les Maçanes la recepción real ha tenido lugar en la misma iglesia, mientras que en Xixona ha sido en El Teatret, aunque antes sus majestades han recorrido las calles del pueblo en un vehículo.

El único municipio que ha optado por retrasar un día el tradicional evento debido a la previsión de lluvias ha sido Agost, que recibirá el día de Reyes la visita real a las 11:30 horas con el objetivo de que niños y niñas no se queden sin verles.