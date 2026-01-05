Xixona delimita las dos zonas del municipio donde instalar plantas solares

El aluvión en los últimos años de peticiones de empresas para instalar plantas solares en la Comunidad Valenciana ha llevado a muchos municipios a regular la implantación de las energías renovables.

Xixona, que cuenta con una superficie de casi 164 kilómetros cuadrados, es uno de los que ha procedido a ordenar las zonas y, para ello, ha impulsado la modificación puntual número 25 de su Plan General.

El objetivo del cambio propuesto a la Conselleria de Medio Ambiente es introducir en el planeamiento urbanístico una normativa que permita instalar fotovoltaicas de forma armónica con el territorio, garantizando la compatibilidad de los diferentes usos del medio rural y preservando los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio.

La Comisión de Evaluación Ambiental, organismo dependiente de la conselleria, ha emitido un informe ambiental y territorial estratégico favorable, según consta en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Planta solar Turroneros de Xixona / Rafa Arjones

En el documento inicial estratégico se indica que en el suelo rústico normal de Xixona se localizan dos nuevas zonas (ZRN-EX N y ZRN-EX S) idóneas para la instalación de energías renovables.

La modificación puntual es en todo el suelo no urbanizable del municipio, dado que afecta a la creación de las dos áreas en las que se permite el uso de energías renovables solar fotovoltaica y/o eólica, pero también al resto de suelo no urbanizable del municipio en el que se restringen estos usos, permitiéndose sólo el autoconsumo.

La ZRC-EX N, en la partida de Almoraig, son zonas fundamentalmente agrícolas de secano, almendros y olivos en los que se intercalan algunas pequeñas zonas de terrenos forestales constituidas fundamentalmente por pinares de pino carrasco sobre matorrales tipo romeral y coscojares.

Almendros

La ZRC-EX S, en el área de El Espartal, son mayoritariamente zonas agrícolas de secano -almendros en su mayor parte- en parte abandonadas con zonas de terreno forestal en fases iniciales o intermedias de la sucesión vegetal en terreno semiárido: tomillares calcícolas y espartales con algún ejemplar de pino carrasco. Estos terrenos forestales tienen un valor bajo o medio bajo desde el punto de vista de la vegetación.

Hay en su tramo sur la instalación fotovoltaica Turroneros, la mayor de la Comunidad Valenciana, de la multinacional X-Elio, con 99.480 módulos fotovoltaicos y 34 MW de potencia. Además, está pendiente de activarse la segunda fase, Turroneros II, que supondrá alcanzar los 50 MW de potencia.

De acuerdo con el documento estratégico, se ha propuesto una ordenación "sostenible" respecto a la implantación de las energías renovables en el municipio indicando que la incidencia ambiental "debe considerarse globalmente positiva".

Vida silvestre

También en esta zona, el servicio de vida silvestre y red natura 2000 establece como condición para evitar efectos negativos significativos la evaluación respecto a determinadas aves de interés al poder ser zonas de campeo o uso por parte de las mismas.

En la ZRN-EX N las manchas o islas entre cultivos, de vegetación forestal arbolada de pino carrasco o carrascas y formaciones vegetales tipo coscojar-lentiscar- espinar, se deberán preservar de la transformación.

Igualmente, en las dos áreas, parte son terrenos forestales y vías pecuarias, por lo que es necesario adoptar medidas preventivas y correctoras para evitar efectos negativos significativos sobre ellas.

Respecto a la incidencia en el paisaje, en la RN EX N se debe eliminar toda la zona que está al norte de la CV-780 por estar dentro del corredor territorial y del paisaje de relevancia regional.

Además, en las dos áreas existen diversos recorridos escénicos que deben ser tenidos en cuenta para recoger medidas de integración paisajística, que son las vías pecuarias, la CV-780 y la CV-774.