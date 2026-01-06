El Campello estrena marca turística

El Ayuntamiento de El Campello tiene una nueva identidad visual de su plan de sostenibilidad turística. La nueva imagen de marca se presenta bajo el eslogan de "El Campello: futuro activo, saludable y sostenible".

Se trata de una imagen renovada, financiada por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nace con el claro objetivo de posicionar a El Campello como referente nacional en turismo sostenible, moderno y de calidad, según fuentes municipales.

El nuevo logo integra la icónica Torre de la Illeta, símbolo del patrimonio histórico-cultural del municipio, combinándolo con hojas que evocan manos protectoras: un guiño a la interacción responsable entre el ser humano y la naturaleza.

Los tonos verdes y azules representan la rica biodiversidad del destino, a los colores del mar, el cielo y la naturaleza. Por otro lado, la tipografía clara y contemporánea transmite innovación y accesibilidad.

Sostenible

Esta marca refuerza el compromiso con un modelo turístico responsable, alineado con los ODS de la Agenda 2030 y financiado por la Unión Europea. Con ello, se afianza el impulso y decisión marcada hacia un municipio más sostenible, habitable y acogedor tanto para residentes como para visitantes, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y las directrices del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

Este logotipo se convierte en la seña de identidad de todos los proyectos que se están desarrollando en el municipio en el marco del plan de sostenibilidad turística, que abarcan acciones de ahorro energético, recuperación paisajística e innovación tecnológica con las que poner en valor el patrimonio y obtener datos con los que emprender acciones estratégicas con miras al futuro.