Dos heridos en la explosión de un camping gas en una autocaravana de El Campello

Dos personas han resultado heridas con quemaduras este miércoles tras la explosión de un camping gas en una autocaravana en El Campello, según han indicado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido en el camping El Jardín, ubicado en la calle Doctor Severo Ochoa, en una zona de Muchavista en la que en los últimos años han proliferado este tipo de alojamientos.

El CICU ha recibido el aviso del suceso sobre las 11.51 horas y han resultado heridos una mujer de 66 años y un hombre de 76 años. El SAMU ha trasladado a la mujer al Hospital General de Alicante por quemaduras de segundo grado en piernas, manos y cara, mientras que un Soporte Vital Básico (SVB) se ha llevado al hombre, con quemaduras en manos, al Hospital de Sant Joan.

Primera ayuda

Han sido otros usuarios del camping que estaban alrededor de la autocaravana quienes han proporcionado la primera ayuda. Al escuchar un estruendo se han acercado y han dado el aviso para que se llamara a la ambulancia, explican fuentes del camping.

Además, han ayudado a los dos heridos, sacándoles por una ventana, hasta que ha llegado los sanitarios. La mujer, según las mismas fuentes, no quería ir al Hospital pero finalmente ha sido trasladada.

Ocupación

Los usuarios de campings en El Campello no dejan de crecer y, según los datos de 2024, hay ya más turistas que los eligen frente a los apartamentos. Así, los establecimientos hoteleros registraron ese año, último del que hay registros, una media de ocupación del 73,61% anual por el 79,71% de los campings, el 64,93% de los bloques de apartamentos y el 66,86% los apartamentos individuales.

Los campings tienen mayor ocupación en los meses de temporada baja, de noviembre a abril, mientras que en verano son los hoteles y los apartamentos los más demandados.