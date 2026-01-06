Mutxamel reactiva la reforma del colegio Arbre Blanc tras siete años de demora

Han pasado casi siete años, más tiempo del que los alumnos están en Primaria, pero al fin llega la reforma del colegio Arbre Blanc de Mutxamel, una actuación largamente esperada por la comunidad educativa.

El Ayuntamiento acaba de formalizar la adjudicación del contrato de obras para la construcción del nuevo aulario y un gimnasio por 1,5 millones de euros. El plazo de ejecución es de seis meses, de manera que se prevé que el próximo curso escolar puedan estar ya preparadas para el alumnado.

El gobierno local sacó a licitación los trabajos en octubre y solamente se presentó una oferta, la mercantil valenciana Llop Proyectos Integrales SL, que se ha quedado el contrato.

Edificant

El proyecto ha sufrido una serie de demoras desde que la Conselleria de Educación aprobó en junio de 2019 las actuaciones, que están incluidas en el Plan Edificant, por un importe de 972.355 euros.

Primero llegó la pandemia de covid en 2020 y le siguió la guerra de Ucrania en 2022, que provocaron la suspensión de la ejecución de contratos y el incremento de los costes de las materias primas y servicios.

Colegio Arbre Blanc de Mutxamel / INFORMACIÓN

Ello provocó que se rompiera el contrato de ejecución de las obras por mutuo acuerdo tras comunicar la empresa que entonces fue contratada la imposibilidad de mantener los precios ofertados al suponer quebranto del equilibrio económico.

Presupuesto disparado

Se actualizaron entonces los precios del proyecto de construcción del aulario para las unidades educativas de 5 años y el gimnasio, y se incluyeron instalaciones fotovoltaicas. Así, el presupuesto se disparó del casi un millón de euros a 1,6 millones.

El proyecto se modificó para recoger dos cambios normativos sobrevenidos: la obligatoriedad a partir de 2022 de que los colegios públicos dispongan de paneles solares fotovoltaicos para una mejora de la eficiencia energética y la aplicación del nuevo código estructural.

El Ayuntamiento solicitó en 2024 a la Conselleria de Educación la delegación de competencias del proyecto de reforma del colegio público Arbre Blanc , iniciativa que la administración autonómica autorizó el pasado mayo.

Rifirrafe

El alcalde de Mutxamel , Rafael García Berenguer, destacó entonces que el proyecto era "fruto del esfuerzo conjunto entre administraciones y del compromiso firme" del gobierno local del PP "en la mejora constante de nuestros centros educativos".

Pero la oposición de izquierdas no compartió estas afirmaciones y recordaba que fue el anterior Consell del Botànic quien impulsó la mejora de las infraestructuras educativas.

Por otra parte, el gobierno local del PP aprobó en diciembre los presupuestos de 2026, que en materia de educación crecen en 100.000 euros y se destinarán a inversiones en colegios públicos a través de los presupuestos participativos y al refuerzo de los programas de apoyo socioeducativo, prevención del absentismo, conciliación familiar y actividades en periodos vacacionales.