Lo que se conoce del megaproyecto del centro cultural de San Vicente (aparte de que está verde)

San Vicente del Raspeig arranca el año retomando un proyecto que lleva arrastrando desde nada menos que el año 2008. Se trata del centro cultural La Yesera, una infraestructura enquistada que no ha conseguido ver la luz con los gobiernos de distinto color político.

El Ayuntamiento y la Generalitat, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), firmaron ese año un convenio para la construcción del edificio para actos culturales y, para ello, se redactó un año después el proyecto básico y de ejecución. Pero el tiempo ha pasado y ha seguido guardado en un cajón.

Su ubicación es un solar municipal de 12.433 metros cuadrados en la antigua Yesera, en la salida hacia la carretera de Agost, y su presupuesto entonces ascendía a 12 millones.

El Consell anunció en junio de 2024 la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento para revisar y actualizar el proyecto por un importe de 200.000 euros.

Meses después, a principios de 2025, el alcalde envió un escrito a la Generalitat en el que reconocía la "imposibilidad material" de justificar la ayuda económica otorgada, pero anunció que seguiría "trabajando y promoviendo cuantas gestiones resulten necesarias" para hacer realidad el centro cultural.

Actualización

Es ahora, un año después, cuando el equipo de gobierno de PP y Vox reactiva el proyecto con la adjudicación del contrato para modificar el diseño del edificio, ya que hay que actualizarlo después de casi veinte años y adaptarlo a las necesidades del municipio y a los costes del mercado.

El trabajo para adaptar el proyecto al San Vicente actual está dotado con un presupuesto de cerca de 255.000 euros y se encargará el arquitecto autor del proyecto original, Manuel Lillo Navarro.

El alcalde recalca que es un "nuevo avance" pero reconoce que necesita el apoyo de otras administraciones para sacarlo adelante

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha asegurado que es una "buena noticia" y considera un "nuevo avance que abre las puertas al desarrollo de unas instalaciones culturales muy necesarias" para un municipio que, en los últimos años, ha multiplicado significativamente su oferta de actividades y su población.

Pascual ha recordado que, además de una demanda social, La Yesera es un proyecto "que nos comprometimos a revitalizar, después de muchos años olvidado en un cajón por desinterés y abandono".

El primer edil ha adelantado que el primer paso que se llevará a cabo en los próximos meses será adaptar a las necesidades actuales del municipio el planteamiento arquitectónico inicial para el centro cultural.

El solar de La Yesera, junto a la rotonda de la carretera de Agost y la fuente / INFORMACIÓN

En esta nueva fase se revisarán las soluciones constructivas y el cumplimiento de la normativa en vigor y se actualizará el presupuesto de la obra, todo ello con la supervisión de los técnicos del área municipal de Arquitectura Pública.

Presupuesto

En cualquier caso, el proyecto está en una fase muy inicial, ni siquiera hay un cronograma ni fecha prevista de inicio de las obras ni, mucho menos, presupuesto. De hecho, el alcalde ha reconocido que este importante proyecto cultural necesita la colaboración de otras instituciones, "dada su envergadura arquitectónica y la gran repercusión" que tendrá su puesta en servicio tanto en San Vicente como en toda la comarca de L’Alacantí.

Según ha explicado, con La Yesera se dará un salto "cuantitativo y cualitativo en la disponibilidad de infraestructuras públicas con capacidad para albergar diferentes iniciativas de carácter cultural y acoger a un público numeroso".