El parque para perros de Albayna en El Campello será una realidad, la incógnita es cuándo

"Que se acote en el parque de Albayna una zona para mascotas, con el fin de darle un mejor uso al área de esparcimiento y un espacio digno a nuestros perros". Es la resolución que se aprobó por unanimidad en el pleno de El Campello celebrado en febrero de 2025, hace casi un año.

Pues bien, los meses han ido pasando y los vecinos de la zona nada saben del proyecto. Por ello, han presentado un escrito ante el Ayuntamiento en el que solicitan información sobre qué ocurre con la instalación.

En el documento entregado, recuerdan que realizaron una campaña de firmas que pedía la construcción de un parque canino en Albayna con el objetivo de mejorar la convivencia ciudadana y ofrecer un espacio adecuado para los propietarios y animales de compañía.

Presupuesto

Esa misma propuesta se debatió en el pleno municipal, fue aprobada y se incluyó una partida económica en el presupuesto de 2025. Sin embargo, recalcan que una vez ha finalizado 2025, "no hemos visto iniciar ningún trabajo, ni tan siquiera sabemos si se ha elaborado el proyecto previo".

Por ello, solicitan al gobierno local del PP que les proporcione información sobre si el parque canino ha sido cancelado, aplazado o modificado y, en caso de mantenerse, cuál es el calendario aproximado de ejecución.

El recinto, con la valla rota junto a la N-332 / INFORMACIÓN

Los vecinos no entienden este retraso. "Lo que pedíamos es fácil, el parque está hecho, solo falta acondicionarlo, hablamos de una necesidad real del vecindario", lamentan.

El parque de Albayna cuenta con un pequeño recinto para perros, pero presenta desde hace meses una serie de deficiencias que ha llevado a dueños de los canes incluso a dejar de usar el recinto.

Valla rota

La instalación es muy pequeña, con espacio para apenas cuatro o cinco animales cuando a veces se pueden juntar hasta 20. A esto se une que no hay puerta de entrada, con lo que en un descuido la mascota se puede salir, y que el vallado está roto en la parte que da cerca de la carretera N332.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que el parque para perros es un proyecto que se aprobó con carácter definitivo en septiembre de 2025. De hecho, explica que la elaboración del proyecto ya está en licitación porque la inversión excede a un contrato menor.

"Es un compromiso del equipo de gobierno en marcha, cuando se adjudique el proyecto y se elabore, saldrá a licitación la obra", aseguran fuentes municipales.