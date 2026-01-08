José María Jiménez, reelegido secretario provincial de Alicante del SPPLB
El sindicalista ha contado con el apoyo unánime de los afiliados en la asamblea
Jose María Jiménez Martínez ha sido reelegido por unanimidad secretario provincial de Alicante del SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos) para los próximos cuatro años.
El nombramiento de Jiménez, afiliado de la sección sindical del Ayuntamiento de El Campello, se produjo en la asamblea general ordinaria provincial de afiliados y afiliadas de Alicante.
El SPPLB agradece y felicita a Jiménez por su reelección, así como su dedicación y la de todo su equipo por esta organización y de aquellos a los quienes defienden y representan en la provincia de Alicante.
