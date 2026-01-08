José María Jiménez, reelegido secretario provincial de Alicante del SPPLB

Jose María Jiménez Martínez ha sido reelegido por unanimidad secretario provincial de Alicante del SPPLB (Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos) para los próximos cuatro años.

El nombramiento de Jiménez, afiliado de la sección sindical del Ayuntamiento de El Campello, se produjo en la asamblea general ordinaria provincial de afiliados y afiliadas de Alicante.

El SPPLB agradece y felicita a Jiménez por su reelección, así como su dedicación y la de todo su equipo por esta organización y de aquellos a los quienes defienden y representan en la provincia de Alicante.