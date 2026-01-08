Un millón de euros para arreglar el deteriorado velódromo de San Vicente

Poco más de un año después de que el velódromo de San Vicente del Raspeig volviera a manos municipales, la instalación que arrastra una serie de deficiencias va a ser objeto de remodelación.

El equipo de gobierno ha aprobado inyectar más de un millón de euros para desarrollar un ambicioso proyecto de mejora del complejo deportivo, una intervención necesaria para devolverlo a un estado óptimo de uso, explican fuentes municipales.

El alcalde y concejal de Arquitectura, Pachi Pascual, ha explicado que, según los informes técnicos de evaluación del estado de la edificación, se ha determinado que será necesaria una inversión "importante" para restaurar el inmueble y dotarlo "de todos los servicios, equipación y comodidades necesarias".

El presupuesto inicial estimado asciende a 1.145.000 euros y el plazo previsto para la ejecución de los trabajos es de aproximadamente 10 meses, repartidos entre los años 2026 y 2027.

La junta de gobierno ha dado cuenta del decreto aprobado para sacar a licitación la contratación conjunta de la redacción de proyecto de reforma y de la ejecución de las obras de adecuación de estas instalaciones deportivas.

Informe de situación

Tras casi una década de gestión por parte de una mercantil, en 2024 el Ayuntamiento recuperó la administración de las instalaciones e inició un exhaustivo estudio de las edificaciones, recintos y espacios, pistas deportivas, zonas comunes y exteriores con el objetivo de determinar el estado actual de conservación del complejo y definir los trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento a pleno rendimiento.

Según consta en el anuncio de licitación publicado en el plataforma de contratación del sector público, no se incluirá en el proyecto técnico el equipamiento deportivo previsto para el gimnasio y sí las reparaciones necesarias en el velódromo.

El documento recoge las actuaciones necesarias para la apertura y puesta en funcionamiento del complejo deportivo, entre ellas la limpieza de zonas interiores, reparaciones en forjados y protección de estructuras metálicas o la sustitución de los elementos que no funcionan en la instalación eléctrica y de alumbrado.

El velódromo estuvo más de dos meses sin luz debido a una avería eléctrica / PILAR CORTÉS

Asimismo, incluye la instalación fotovoltaica para el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética y un sistema de detección y prevención de intrusiones con detectores, sirena y central de robo.

Limpieza de colectores

La red de drenaje de las zonas exteriores del recinto deportivo, como las pistas deportivas y de pádel, se encuentran obturadas y no recogen las escorrentías superficiales, por lo que se necesitará una limpieza de colectores y rejillas para su puesta a punto.

El concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu, ha manifestado su deseo de que en un plazo "razonable" el llamado complejo deportivo sur esté totalmente renovado "y a la altura de lo que merecen los deportistas de San Vicente y el conjunto de la ciudadanía".

La intervención, reseña, permitirá devolver al público unas instalaciones "fundamentales para el desarrollo deportivo del municipio, tanto por su capacidad y versatilidad como por su ubicación estratégica".