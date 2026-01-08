La planta de El Campello pide (otra vez) ampliar el vertedero

Otra ampliación en la planta de tratamiento de residuos de El Campello. La empresa FCC ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente el aumento en superficie del vertedero de rechazos al estar saturado.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la conselleria, ha sometido a información pública la iniciativa planteada, ya que supone una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y precisa de una evaluación de impacto ambiental.

Se abre ahora, según recoge el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, un plazo de treinta días para la presentación de alegaciones. Transcurrido ese tiempo, se estudiarán los posibles recursos y la conselleria decidirá si autoriza la solicitud.

La ampliación en superficie será en la zona pegada a la última realizada hace apenas dos años, que fue de diez metros de altura, desde los 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50.

El presidente del Consorci Mare, propietario de la planta, afirma que con el último crecimiento en altura "ya no queda casi vertedero", por lo que es precisa la actuación. "Estamos a un nivel máximo de rendimiento y está saturado", explica José Ramón González de Zárate.

El Consorci Mare es la entidad responsable de la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y de El Campello, donde está ubicada la planta.

El dirigente asegura que esta "será la última ampliación" de la zona de vertidos que se acometerá "antes de que se cierre" la planta, que tiene una vida útil prevista hasta 2033.

Toneladas a mansalva

La previsión inicial es que llegaran a la planta de Les Canyades unas 185.000 toneladas de residuos al año al complejo, cuando realmente han sido 240.000, y subiendo. Así, aunque todavía no hay datos definitivos de 2025, avanza que se superarán las 245.000 toneladas.

El presidente deja claro que el complejo cumple con toda la normativa que marca la ley y ha destacado la "potente" inversión realizada en los últimos años para mejorar el funcionamiento.

Sobre los malos olores que denuncian no solo vecinos de la zona norte de El Campello, sino también del vecino municipio de Aigües, recalca que las quejas suelen coincidir con los momentos en los que se para una línea para su mantenimiento o se produce una avería.

"Tenemos mucha producción, funcionamos las 24 horas durante todo el año y tienen que entender que se pueden producir paradas técnicas o roturas, que se solventan con rapidez", añade.

González de Zárate, a su vez edil del PP de Benidorm, pone sobre el tapete la política del Consell sobre la gestión de residuos, que apuesta por las incineradoras -una en cada provincia- aunque no ha anunciado qué municipios las albergarían.

Incineradoras

"Con las incineradoras no se necesitarán vertederos, es el planteamiento ideal", resalta el presidente del Consorci Mare, que incide en que hay instalaciones de este tipo en capitales como Barcelona, Bilbao o París "y no hay ningún problema, no producen olores".

Por su parte, el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, no ha querido valorar el proyecto de ampliación, ya que aclara que es una decisión que tramita directamente el Consorci.

El anuncio viene como regalo de Reyes envenenado del PP a los vecinos que llevan sufriendo las consecuencias del vertedero durante 20 años Pedro Mario Pardo — Presidente de la comisión de seguimiento de la planta

En cambio, el presidente de la comisión de seguimiento de la planta de tratamiento de residuos, que se creó en 2024 para conocer las actuaciones que se realizan en ella y que está formada por ediles de la corporación, ha mostrado su sorpresa por esta nueva ampliación.

"En octubre pasado solicitamos información o acceso a toda la documentación sobre la ampliación en superficie y, más de dos meses después y sin una sola respuesta por parte de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, empezamos el año 2026 con esta puñalada trapera", explica Pedro Mario Pardo.

Para el concejal de El Campello se trata de "la peor noticia" desde que se decidiera que el vertedero se ubicaría en el paraje: "Un anuncio que viene como regalo de Reyes envenenado del PP a nuestros vecinos y vecinas quienes llevan sufriendo las consecuencias del vertedero durante 20 años. Y ahora pretenden alargarles la agonía, como mínimo, durante una década más".

Intereses

Pardo reprocha que el alcalde y vicepresidente del Consorci Mare, Juanjo Berenguer, "mire hacia otro lado", por lo que se pregunta "para qué sirve un alcalde si no defiende los intereses de sus vecinos, y de su municipio".

El presidente de la comisión de seguimiento, a su vez edil de la formación EU-Podem, anuncia una batería de iniciativas en cuanto se publique toda la documentación sobre la ampliación el vertedero.

Así, se reunirá con vecinos y asociaciones, en especial con el colectivo de afectados por el vertedero, y con los municipios limítrofes afectados por los malos olores. Asimismo, presentará alegaciones de rechazo, convocará una comisión de seguimiento y presentará una moción de rechazo para el pleno de enero ante lo que considera "una injusticia que no vamos a tolerar".