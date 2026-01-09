Aigües, sobre la futura ampliación del vertedero de El Campello: "Pasan por encima de los vecinos"

La planta de tratamiento de residuos de El Campello se encuentra a 1,8 kilómetros del núcleo urbano de Aigües, distancia que es aún menor de varios disminados del pequeño munipicio.

Por ello, la ampliación en superficie del vertedero que la empresa FCC ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente ha caído como un jarro de agua fría en el pueblo, donde vecinos han hecho llegar en los últimos meses "innumerables quejas" por los malos olores.

El Ayuntamiento de Aigües, en un duro comunicado, manifiesta su oposición "total y rotunda" a la solicitud de ampliación, que considera que supondría no solo un incremento significativo de la cantidad de residuos depositados, sino también una reducción efectiva de la distancia entre la instalación y la población, "agravando una situación que ya resulta insostenible para muchos vecinos y vecinas".

Ya en el último pleno municipal se solicitó formalmente con el apoyo de todos los grupos municipales menos el PP, que se abstuvo, tanto a la conselleria como al Consorci Mare que aclarasen si los olores que se perciben a diario pueden resultar nocivos para la salud. "A día de hoy, no se ha recibido respuesta alguna, una falta de consideración inaceptable", dice el comunicado.

La propuesta de ampliación es una auténtica declaración de guerra a nuestros vecinos Emilio Solbes — Alcalde de Aigües

"El hecho de que se plantee una ampliación de estas características sin haber contestado previamente a nuestras solicitudes y sin contar con la población directamente afectada nos parece indignante", señalan desde el Ayuntamiento, que reprocha que "no se puede seguir tomando decisiones de este calado pasando por encima de los vecinos".

En este sentido, el alcalde de Aigües, el socialista Emilio Solbes, ha sido tajante:"Ni siquiera han tenido la decencia de contestar a las solicitudes de este Ayuntamiento ni de ponerse en contacto con nosotros, siendo afectados directos. Que el vertedero no esté en nuestro término municipal no cambia la realidad: está a kilómetro y medio de nuestro casco urbano y mucho más cerca de nuestros diseminados".

Vista aérea de la planta de tratamiento de residuos de El Campello / INFORMACIÓN

Para el alcalde, la propuesta de ampliación es "una auténtica declaración de guerra a nuestros vecinos y una declaración política que sitúa los intereses partidistas y económicos por encima de la salud y el bienestar de las personas".

Solbes recalca que su cometido es "defender y ayudar" a los vecinos y que no rinde "pleitesía a ningún partido político ni a ningún acuerdo que vaya contra ellos. Estaré con y para los míos, y pelearé cada una de estas decisiones que nos perjudican".

Intereses

El Ayuntamiento anuncia que su gabinete jurídico comienza a preparar las alegaciones contra este proyecto de ampliación, aunque desde el consistorio lamentan que, por desgracia, "en demasiadas ocasiones la política y los intereses económicos acaban pesando más que los derechos de los ciudadanos".

El gobierno local insiste en que no va a permitir que se adopten decisiones "que afecten directamente a la calidad de vida y la salud de los vecinos sin transparencia, sin diálogo y sin respeto hacia los municipios afectados".

No solo Aigües se ha mostrado en contra de la ampliación del vertedero, la Asociación de Afectados por el Vertedero y el presidente de la comisión de seguimiento que se creó en 2024 para conocer las actuaciones que se realizan también han mostrado su más rotundo rechazo.

El PSOE de El Campello asegura que seguir ampliando el vertedero "no resuelve el problema de fondo, sino que lo cronifica y traslada sus impactos" a la ciudadanía

A ellos se ha unido el PSOE de El Campello, que se opone de forma "firme y clara" y recuerda que la planta arrastra desde hace años una gestión "muy cuestionada", con reiteradas quejas vecinales por malos olores, protestas ciudadanas y recursos judiciales "que han generado una creciente preocupación" por sus efectos sobre la salud y el medio ambiente.

El PSOE, recuerda en un comunicado, ha llevado en diferentes ocasiones propuestas al pleno del Ayuntamiento de El Campello para exigir un mayor control, transparencia y mejoras en el funcionamiento de la planta de residuos, "precisamente para minimizar las molestias a la población, especialmente las relacionadas con los malos olores, y para garantizar una gestión más responsable y respetuosa con el entorno".

Reciclaje

La saturación anticipada del vertedero es "consecuencia directa" de una política de residuos "que no ha priorizado de forma decidida la reducción, la reutilización y el reciclaje". Por ello, seguir ampliando el vertedero "no resuelve el problema de fondo, sino que lo cronifica y traslada sus impactos" a la ciudadanía de El Campello.

El PSOE defiende que "no se puede continuar cargando" sobre El Campello el peso de un vertedero "agotado" y con una vida útil prácticamente consumida. "Apostamos por un cambio de modelo que avance hacia la economía circular, la mejora real del tratamiento de residuos y la búsqueda de alternativas que no pasen por ampliar indefinidamente una instalación obsoleta", añaden en el comunicado.

Por todo ello, el PSOE de El Campello rechaza cualquier nueva ampliación y exige transparencia, responsabilidad política y una planificación adecuada en la toma de decisiones, priorizando siempre la salud de las personas, la protección del entorno y el futuro del municipio.