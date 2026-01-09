En clase con chaquetón y guantes al romperse la caldera del colegio Rafael Altamira de El Campello: "Pasamos mucho frío"

Una gélida vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad en la provincia. Y todavía peor si no hay calefacción, que es lo que ha ocurrido en el colegio Rafael Altamira de El Campello.

La caldera se ha roto y no hay fecha prevista de reparación, de manera que los escolares llegan al centro pertrechados con abrigos, bufadas, guantes y gorros y, cuando entran a las aulas, así se mantienen.

La dirección del centro comunicó la incidencia a las familias por la plataforma on line el mismo miércoles y pidió que los menores "se abrigasen bien", han afirmado varias familias a este diario. El jueves ya fueron muchos alumnos los que llegaron preparados, incluso con pequeñas mantas.

El colegio Rafael Altamira se construyó hace más de medio siglo, en 1974, es el más antiguo del municipio y está pendiente de obras de ampliación y mejora por valor de 2,6 millones de euros, que corren a cargo del Plan Eificant del Consell.

La temperatura en las clases está oscilando entre los 12 y los 19 grados. "Pasamos mucho frío", ha afirmado una pequeña este viernes antes de entrar al colegio, ante la atenta mirada de su madre.

Una alumna con una manta en las piernas / INFORMACIÓN

Un padre, por su parte, lamenta la mala suerte de que se haya roto la caldera en los días de más frío y asegura que los pequeños pasan el día "heladitos".

La directora del colegio, Susana Romero, envió sendos comunicados a la Conselleria de Educación y Ayuntamiento notificando la incidencia, que es un caso de "extrema urgencia".

En el escrito pide al gobierno local que adopte medidas urgentes, como la instalación de pequeños calefactores o que se agilicen los plazos de reparación de la caldera porque "así no pueden estar los alumnos".

Bombas

El Ayuntamiento, por su parte, explica que tuvo conocimiento de la avería el mismo miércoles, día de la vuelta al colegio, y el jueves pidió las dos bombas, una para cada planta, necesarias para poner en marcha la caldera.

En cuanto llegue se instalará, aunque las obras del Plan Edificant contemplan toda la instalación nueva, recuerdan fuentes municipales.

El proyecto de reforma incluye, entre otras, la reparación de pistas deportivas, instalación de parasoles, aire acondicionado en las aulas, remodelación del gimnasio, adecuación de recorridos de evacuación, reforma de baños, accesos y patio. Los trabajos está previsto que se inicien el próximo mes de febrero y no impedirán que los alumnos continúen asistiendo al colegio.

Gas

No es este el único incidente que ha sufrido el centro público campellero, en marzo pasado un fuerte olor llevó a los responsables a sacar al alumnado al patio, temiendo que fuera gas. Finalmente, tras el informe de los técnicos, resultó que la caldera presentaba una "combustión deficiente", lo que posiblemente fue la causa del olor percibido.

La AMPA mostró su respaldo a la entonces directora, Inmaculada Aracil, por cómo actuó en esos y en posteriores momentos, mientras que el alcalde, Juanjo Berenguer, reprochó a la dirigente la comunicación "manipuladora y malintencionada" que hizo a las familias.