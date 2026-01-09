El viento hace de las suyas en El Campello: cae un gigantesco árbol en plena calle
El suceso se ha producido de madrugada y no hay heridos
Susto en El Campello. El viento en los últimos días en el municipio, que ha llegado a superar los 75 kilómetros por hora, ha tumbado de raíz un árbol de gran porte de la plaza Trinidad.
La caída se ha producido la madrugada de este viernes, alrededor de las 6:30 horas, explican fuentes municipales, que añaden que no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y un grupo de operarios del departamento municipal de Parques y Jardines, que tras vallar la zona han esperado a que amaneciera para no causar molestias a los vecinos y comenzar con los trabajos de tala por partes del ejemplar de ficus para su posterior retirada.
Afortunadamente, esa plaza lleva semanas cortada al tráfico al encontrarse en periodo de prueba para su posterior peatonalización. El árbol, sito en el lateral este del parque que ocupa la mayor parte de la plaza, ha caído sobre la calzada.
Paso de vehículos
Esa franja, habitualmente llena de vehículos aparcados, estaba vacía precisamente por la prohibición del paso de vehículos decretada para el periodo de estudio de la peatonalización proyectada.
Poco después de la caída, se han personado en la plaza los concejales de Parques, Jardines y Seguridad, Rafa Galvañ, y de Infraestructura Pública y vecino del barrio, Cristian Palomares.
Una vez comprobado que no había que lamentar daños de ningún tipo, los operarios han comenzado a cortar el árbol con motosierras, lo que lleva varias horas de trabajo. Valiéndose de una grúa, también se ha decidido descargar de algunas ramas pesadas otro ejemplar de ficus de gran porte que está justo al lado del que ha caído.
