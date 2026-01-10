¿Qué hay de los presupuestos en San Vicente, El Campello y Sant Joan?

Un año más, llega enero y en la comarca se cumple la tradición: de los cuatro grandes municipios -sin contar la capital-, únicamente Mutxamel empieza con los presupuestos municipales de 2026 aprobados. Los otros tres, San Vicente del Raspeig, El Campello y Sant Joan d'Alacant, arrancan con las cuentas automáticamente prorrogadas.

Todos están gobernados por el PP en solitario, excepto en San Vicente que tiene como socio de gobierno a los ultras de Vox.

Mutxamel, como es su costumbre, aprobó en diciembre el documento más importante que tiene un municipio. Lo hizo el pasado 18 de diciembre en un pleno extraordinario en el que el PP, pese a gobernar en minoría, salvó los muebles tras incorporar decenas de propuestas de toda la oposición.

El PSOE votó en contra, pero Vox, Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida se abstuvieron, con lo que las cuentas salieron adelante: 31,7 millones de euros, casi un 8% más que los del pasado ejercicio (29,4 millones), con mejoras en todas las áreas.

Consenso

¿Qué pasa en los otros tres municipios? Empezamos por San Vicente. Allí, el equipo de gobierno de PP y Vox avanza en las negociaciones para consensuar los presupuestos de 2026 con la previsión de que puedan ser aprobados por el pleno en las próximas semanas.

Así lo ha adelantado el concejal de Intervención, Pablo Quintana (Vox), quien ha asegurado que se trata de un ejercicio "fundamental para profundizar en el avance, en todos los ámbitos, de una ciudad que mira hacia el futuro".

El alcalde de San Vicente, Pachi Pascual (PP), ha indicado que, "gracias a la gran labor" realizada por parte de todas las concejalías para presentar la mejor propuesta para el año 2026, "vamos a garantizar inversiones cruciales para la ciudadanía y a seguir incidiendo en la mejora de los servicios públicos y en la dinamización económica y social a través de todas las áreas municipales".

Los de 2025 se aprobaron en marzo de manera definitiva y alcanzaron los 56,6 millones de euros, una cifra récord.

PP y Vox ultiman en San Vicente el documento para su aprobación en las próximas semanas

Quintana ha explicado que la concejalía de Hacienda e Intervención lleva trabajando desde el pasado mes de julio en unos presupuestos "que van a ser esenciales para culminar el propósito" que se marcó el equipo de gobierno tras las elecciones de 2023, "con el firme objetivo de desatascar y poner en funcionamiento unas concejalías que, tras el transcurso de ocho años de gobierno socialista, habían sumido a San Vicente en una parálisis de gestión en todos los aspectos".

El edil ha garantizado que “para este año, por fin se van a poder materializar numerosas inversiones muy necesarias para nuestro municipio, tanto para el disfrute de nuestros vecinos, como para revitalizar la economía sanvicentera y modernizar muchas de las infraestructuras que acusan el paso de los años”.

La oposición sanvicentera carga las tintas sobre la supuesta mala relación entre los dos socios de gobierno

El regidor de Vox pone en valor el esfuerzo realizado para que la ciudad disponga de un presupuesto "a diferencia de lo que ocurre en España con Pedro Sánchez, que durante tres años ha sido incapaz" de presentar unos presupuestos generales del Estado.

"Este equipo de gobierno tiene claro que la prioridad son los vecinos de San Vicente, más allá de los matices o desavenencias puntuales que puedan existir entre los dos partidos que lo componen", añade Quintana.

Pero la oposición no comparte estas afirmaciones y carga las tintas sobre la relación entre los dos socios de gobierno, que consideran que no pasa por su mejor momento y dificulta la aprobación.

En tiempo y forma

La portavoz del PSOE, Asun París, denuncia el "bloqueo político" del Ayuntamiento por parte de Vox y asegura que San Vicente lleva "tres años sin aprobarlos en tiempo y forma porque la extrema derecha es incapaz de hacer bien su trabajo".

Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida-Podem, Alberto Beviá, incide en que la "incapacidad" del gobierno del PP y Vox para ponerse de acuerdo impide que la ciudad arranque 2026 con unas cuentas aprobadas, "generando incertidumbre y paralizando inversiones necesarias".

A un puñado de kilómetros se encuentra El Campello, donde el gobierno local del PP está trabajando en el documento, según explican fuentes municipales. La idea es que no pasen más de dos meses antes de llevarlo al pleno.

Los populares aprobaron los de 2025, por un total de 39,1 millones, de forma definitiva en septiembre pasado con la ayuda de Vox, ya que toda la bancada de la oposición de izquierdas y progresista, formada por PSOE, Compromís , Per El Campello, EU-Podem y los dos concejales no adscritos dijeron "no".

Por último, en Sant Joan d'Alacant, el alcalde, Santiago Román, deja claro que el objetivo no es prorrogar los presupuestos de 2025, sino aprobar los de 2026.

Febrero

La prioridad del gobierno local pasa en estos momentos por aprobar el pliego de limpieza y recogida de residuos, contrato que lleva caducado desde hace cinco años. El siguiente paso, explica Román, será la aprobación del presupuesto, "prevista para finales de enero o principios de febrero, donde se presentarán nuevas inversiones, la mayoría de ellas ya preparadas".

El PP aprobó en agosto los presupuestos de 2025 tras tres años prorrogados. Y lo hizo gracias a la abstención del PSOE, Vox y una edil de Compromís.

Las cuentas ascendieron a la cifra récord de 32,7 millones de euros, la mayor en la historia del Ayuntamiento, pero la cantidad viene dada por los ingresos que el gobierno local preveía obtener de la venta de una parcela municipal en Nou Nazareth por valor de cuatro millones de euros, operación redonda en la que finalmente obtuvo 4,9 millones.