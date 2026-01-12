Estafan 86.000 euros a una mujer en San Vicente: era tal el engaño que llegó a pedir tres préstamos
La Guardia Civil detiene a diez personas que presuntamente prometían elevados beneficios a través de falsas inversiones en una multinacional energética
Nuevo golpe contra las estafas. La Guardia Civil ha detenido a diez personas presuntamente implicadas en una estafa mediante falsas inversiones financieras, en la que se hacían pasar por una conocida multinacional energética española.
Los autores lograron defraudar 86.350 euros a una única víctima residente en San Vicente del Raspeig, que llegó a pedir hasta tres préstamos, explica el instituto armado.
Las investigaciones, en el marco de la operación Cripto25, se iniciaron en abril de 2025 por el equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de San Vicente tras la denuncia interpuesta por una mujer que manifestó haber sido víctima de una estafa relacionada con inversiones financieras fraudulentas.
Según constaba en la denuncia, la afectada tuvo conocimiento de una supuesta oportunidad de inversión a través de un falso anuncio publicado en una red social, en el que se ofertaba la compra de acciones de una reconocida multinacional energética española.
Plataforma de inversiones
Tras contactar con los anunciantes, estos supuestamente le prometieron elevados beneficios económicos a cambio de la inversión de distintas cantidades de dinero, indicándole que debía descargar una aplicación de una supuesta plataforma de inversiones.
En un primer momento, la víctima realizó pequeñas aportaciones económicas. Sin embargo, cuando intentó recuperar el dinero invertido, los estafadores le exigieron nuevos pagos para liberar supuestamente los fondos, según las mismas fuentes.
Como consecuencia de las reiteradas llamadas telefónicas y la presión ejercida por varias personas implicadas en la trama, la mujer llegó a solicitar dos préstamos a su entidad bancaria y otro a un familiar, alcanzando finalmente la cantidad total estafada de 86.350 euros.
Las pesquisas policiales se iniciaron a partir de los datos aportados por la víctima, entre los que figuraba una cuenta bancaria de una entidad radicada en Inglaterra, a la que se habían transferido los fondos, así como numerosos números de teléfono móvil utilizados para la comisión de los hechos delictivos.
Identificación
Tras solicitar el bloqueo judicial de la cuenta bancaria, así como la identificación de los titulares y de los medios de pago utilizados, se desarrolló un operativo coordinado que comenzó en el mes de noviembre.
Se realizaron actuaciones en las provincias de Valencia, Burgos, Cádiz, Castellón, Madrid, Mallorca y Barcelona, contando con el apoyo de las unidades orgánicas de Policía Judicial de las correspondientes comandancias, finalizando la operación en diciembre en Barcelona con la colaboración del Equipo @ de la Comandancia de Barcelona.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó la puesta en libertad de todos ellos, con la imposición de medidas cautelares, a la espera de la celebración del correspondiente juicio.
La Guardia Civil recuerda la importancia de desconfiar de anuncios en redes sociales que prometan elevados beneficios económicos mediante inversiones rápidas o sin riesgo, verificar siempre la identidad de las empresas a través de canales oficiales, evitar tomar decisiones financieras bajo presión telefónica o insistencia reiterada y, ante cualquier sospecha de estafa, denunciar de inmediato los hechos ante las autoridades competentes.
