Arrancan las obras en la calle Villafranqueza de San Vicente: más zonas verdes y el peatón, protagonista

Inicio de semana y otra obra que arranca en calles de San Vicente del Raspeig. En este caso es uno de los proyectos de más peso, que une el casco urbano con el mayor pulmón verde del municipio, el parque Lo Torrent.

Se trata de las obras de acondicionamiento y mejora de la accesibilidad de la calle Villafranqueza. Con una inversión de 2,7 millones de euros y cho meses de ejecución, es uno de los grandes trabajos de transformación de la ciudad, ya que contará con una gran plataforma única que facilitará la accesibilidad y ofrecerá mejores servicios y equipaciones y más zonas verdes, de ocio y esparcimiento.

El alcalde, Pachi Pascual, ha pedido a todos los afectados "comprensión" ante las molestias temporales que se puedan generar para poder llevar a cabo esta gran renovación, que tiene como objetivo final de generar un espacio más habitable y sostenible que dé mayor protagonismo al ciudadano de a pie y contribuya a mejorar la imagen de la ciudad y el medio ambiente.

Nada más empezar, una de las máquinas perforadoras encargada de levantar el suelo ha picado demasiado abajo y ha reventado una tubería, con lo cual ha empezado a salir agua y ha anegado el vial.

La máquina ha roto una tubería y ha provocado una fuga de agua / INFORMACIÓN

La fuga ha durado unos díez minutos y los operarios han procedido a reparar la tubería para ponerla de nuevo en servicio con la mayor prontitud, explican fuentes municipales.

La primera fase, que ha empezado este lunes, comprende el tramo situado entre las calles San Juan y San Isidro y el regidor ha incidido en la disponibilidad del Ayuntamiento para informar a residentes y comerciantes y resolver sus consultas.

Vados, no

El Ayuntamiento ha informado a los vecinos de que durante la ejecución de los trabajos de la calle Villafranqueza se verá afectado temporalmente el acceso a determinados vados con la anulación de la entrada y salida de vehículos con el fin de garantizar la seguridad de los residentes, peatones y operarios, así como el correcto desarrollo de la actuación.

La remodelación incluye la ampliación de aceras y espacios verdes / INFORMACIÓN

Desde Infraestructuras se prevé restablecer lo antes posible los vados suspendidos provisionalmente, situados en los edificios de la calle San Juan número 1 y Villafranqueza 27, 30 y 37.

Las obras de acondicionamiento de la calle Villafranqueza y su entorno cuentan con ayudas del Plan Planifica 2024-2027 de la Diputación de Alicante. La intervención recibirá de la institución provincial una subvención de 491.400 euros y el Ayuntamiento aportará 2.230.000 euros.

Fase dos

No es esta la única obra de envergadura, las de la calle Pintor Picasso en su fase dos, empiezan hoy en la parte que afecta a parte de la calle Echegaray, desde Alfonso XIII, hasta la Plaza de Lillo Cánovas.

Infraestructuras también ha trasladado información a los vecinos y comerciantes sobre el inicio de esta actuación. El proyecto, realizado en varias fases y con una dotación de 630.0000 euros, cuenta ya con tramos finalizados junto al parking municipal y la plaza de la Comunidad Valenciana.

Estos trabajos le salen gratis al municipio, ya que el Consell aprobó una subvención directa por valor de 745.020 euros. La actuación pretende dar respuesta a la necesidad de ordenación de la calle Picasso, ya que no se corresponde con la que presentan la mayoría de las calles del entorno que conforman el centro histórico de San Vicente.

Para homogeneizar el tratamiento se pretende generar una plataforma única que permita dotar de mayor protagonismo al peatón. Por otro lado, se limita el acceso a los vehículos motorizados, reduciendo las molestias y problemas de seguridad que se producen por el tráfico de tráfico.

Y queda otra obra

La tercera obra de gran envergadura que está próxima a arrancar es la del entorno de la calle Mayor y supondrá la remodelación del acceso sur de la ciudad, por donde entran cada día miles de vehículos procedentes de Alicante .

Con un presupuesto de cerca de 2.575.000 euros y un periodo de ejecución de ocho meses, la intervención se realizará sobre una superficie de alrededor de 15.000 metros cuadrados, entre viario y zonas verdes, distribuidos entre la calle Mayor, la plaza San Pablo II, la avenida País Valencià y el entronque de la avenida Vicente Savall.