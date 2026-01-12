No será sobre una mansión señorial de hace dos siglos, pero Xixona tendrá al fin pistas de pádel

No hay pabellón municipal en Xixona, pero sí habrá pistas de pádel. El Ayuntamiento ha adjudicado los trabajos de construcción de las instalaciones deportivas, que se ejecutarán en tres meses.

Si no surge ningún imprevisto, para el verano estarán disponibles para los vecinos, una actuación que venían reclamando desde hace años para poder practicar este deporte que está en auge.

La pretensión inicial era ubicar las dos pistas de pádel en la Casa Geralda, para que estuvieran a la misma altura que el aparcamiento y la entrada al polideportivo y que así fueran más accesibles.

Levantada hace más de 200 años, fue una distinguida mansión señorial, residencia de las tropas de Napoleón durante la ocupación francesa, albergue de esclavos de Cuba o refugio de monjas durante la Guerra Civil.

Presenta un estado ruinoso desde hace décadas y carece de elementos arquitectónicos relevantes. Se hicieron varios proyectos para que pudiera ser sede universitaria, un centro de día o corazón del Consejo Regulador del Turrón, además de las mencionadas pistas de pádel, pero no se llevaron a cabo.

Demoras

Sin embargo, las trabas reiteradas a demoler la Casa Geralda por parte de una plataforma de Valencia, que llegó a denunciar a la alcaldesa -sin que el juez admitiera la denuncia al no haber detectado incumplimiento alguno-, obligaron al Consistorio a tomar otra solución para no retrasar más la construcción de las instalaciones.

Casa Geralda, en una imagen de archivo / J. A. Rico

Se presentaron tres empresas al concurso para realizar las obras y la ganadora ha sido la constructora Quality Sport 14 SL, con sede en Campo de Criptana (Ciudad Real), que ha obtenido la mejor valoración de los técnicos municipales. El coste total es de 116.293 euros, con cargo a los presupuestos de 2025.

Así, las pistas de pádel estarán situadas en la actual pista 3 del polideportivo municipal. Serán panorámicas, con pavimento de césped artificial sobre base de hormigón y focos con tecnología led para que tengan iluminación.

Luz y agua

En cuanto a las infraestructuras de servicios previstos, se ejecutará una red de alumbrado desde el cuadro de protección y medida existente e instalación de puntos de luz en el itinerario peatonal para el acceso a la instalación deportiva.

Imagen del polideportivo y, en rojo, donde irán las pistas de pádel / INFORMACIÓN

También se ejecutará una red de abastecimiento de agua conectada a la existente en el polideportivo, con el fin de dar suministro a una fuente que se instalará junto a las pistas de pádel, y habrá bancos de polietileno de alta calidad y antigrafiti, anclados al pavimento existente de hormigón.

El plazo máximo para la ejecución de las obras y sus mejoras, que es de tres meses, empieza a contar desde el día siguiente laboral al de la firma del acta de comprobación del replanteo.

El pabellón, nada

Y mientras las pistas de pádel serán una realidad, no se puede decir lo mismo del pabellón cubierto, que se iba a ubicar entre el polideportivo y el centro de salud y que es otra antigua reclamación vecinal.

El proyecto llegó a salir a concurso en dos ocasiones, pero el PSOE no consiguió tener los apoyos del resto de partidos de la corporación, que rechazaron la infraestructura por considerar que los cuatro millones de precio de salida suponían un elevado coste para las arcas municipales.