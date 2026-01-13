El alcalde de Mutxamel denuncia ante la Guardia Civil un delito de odio a través de una cuenta de Facebook

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, va a presentar este miércoles una denuncia ante la Guardia Civil por un posible delito de odio cometido por los responsables de una cuenta de Facebook.

El regidor del PP asegura que en la cuenta de dicha red social se vierten mentiras, burlas o caricaturas no solo hacia su persona, sino también a su familia. "Se ha cruzado una línea", explica García Berenguer, que añade que no le afectan las maledicencias, sino "una forma de hacer política en redes que tenemos que denunciar".

El primer edil sostiene que la cuenta de Facebook se dedica a "hacerme daño con mentiras" y ha animado a los miembros de su grupo político a que denuncien también ante la guardia Civil.

No es esta la única cuenta que ha denunciado el regidor, hace unos meses hizo lo mismo con otra que decía que era seguidor del dictador Francisco Franco y del religioso José María Escrivá de Balaguer o que era numerario del Opus Dei. A raíz de aquello, ya no tiene actividad.

Ataques

De hecho, asegura que son varias las cuentas que se dedican a atacarle personal y políticamente y "ha llegado el momento de defenderme de tanto odio".