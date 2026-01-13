Arrancan las obras de rehabilitación en la finca Villa Marco de El Campello: adiós a las buganvillas dañinas

Ha llegado el momento de la finca Villa Marco de El Campello. Han comenzado las obras de rehabilitación con la tala de las inmensas buganvillas que han dañado la casa de los guardeses y el vallado exterior.

Al menos será necesaria una semana de trabajo para que los operarios arranquen los inmensos ejemplares que en las últimas décadas han colonizado la zona exterior del inmueble modernista y el vallado de piedra de la finca, explican fuentes municipales.

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha visitado el recinto acompañado de la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, que han recibido información precisa de los técnicos y jefe de obra.

Visita a Villa Marco del alcalde y los ediles Llopis y Palomares / INFORMACIÓN

Tras los primeros desbroces, han aparecido una decena de ejemplares de esa planta, originaria de bosques tropicales, con troncos de más de 15 centímetros de diámetro. Las plantas se elevan por encima de los siete metros y no se puede calcular siquiera su peso, aunque se da por hecho que serán varias toneladas.

Hasta media docena de operarios llevan a cabo ese trabajo, que requiere la utilización de una grúa y potentes motosierras, y las plantas serán eliminadas de raíz, según las mismas fuentes.

Elementos singulares

La obra contratada y en marcha consiste en la reposición de elementos deteriorados del muro de bloque, la portada de acceso y cerrajería original, la reconstrucción de la cubierta de la vivienda del guarda, consolidación estructural y recuperación de los elementos singulares, y dotar de accesibilidad y aseos públicos a las estancias recuperadas, para que dar un servicio necesario al conjunto de la finca.

La inmensa buganvilla ha causado daños al vallado y a la entrada a Villa Marco / INFORMACIÓN

Villa Marco, una joya del modernismo, fue construida en 1899 y es uno de los elementos más bellos del patrimonio cultural de El Campello, pero pasa por su peor momento con deterioro de elementos estructurales.

Presupuesto

El Ayuntamiento, que adquirió la finca en el año 1999, adjudicó los trabajos a la empresa constructora Promed Consulting por un importe de 301.991,81 euros.

Aunque queda mucho por hacer, la finca cambiará pronto de aspecto en su parte más visible desde el exterior. Las obras se prolongarán por espacio de seis meses. En el interior de la vivienda de los guardeses se construirán dos aseos adaptados y taquillas para la venta de tickets de futuros espectáculos en la finca.

Se trata de una primera intervención de un proyecto mucho más ambicioso, que incluye la restauración integral del edificio principal, muy deteriorado por el paso del tiempo, al que se dará un uso público todavía por determinar. Con estas actuaciones iniciales, sin embargo, ya será posible que Villa Marco acoja actos culturales.