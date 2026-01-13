¿Se abre el melón de la sucesión del alcalde de El Campello?

La entrada del alcalde de El Campello en la Diputación de Alicante en sustitución de la diputada del PP Lourdes Llopis va mucho más allá de un mero intercambio de cromos entre la institución provincial y el Ayuntamiento.

La también concejala en el municipio explicó la semana pasada, cuando saltó la noticia, que el relevo respondía a "razones personales", que no "había ningún motivo especial" detrás de su salida y que Juanjo Berenguer "merece conocer la Diputación por dentro".

Pero el movimiento ha abierto el melón de quién será el candidato del PP a la Alcaldía de El Campello en las elecciones municipales de 2027, según ha podido confirmar INFORMACIÓN de fuentes del partido.

Berenguer (El Campello, 1960) lleva más de veinte años en el Consistorio y ha afrontado su tercer mandato al frente del Ayuntamiento tras el de 2011-2015 y el de 2019-2023. No ha escondido en más de una ocasión que, llegado el momento, no tenía ningún problema en dar un paso al lado.

En una entrevista en junio de 2023 a INFORMACIÓN, tras ganar las elecciones municipales, ya dejó la puerta abierta. "Muy posiblemente este sea mi último mandato. Hay ciclos en los cuales uno tiene que estar y ciclos en los que uno se debe a sus vecinos, a su familia y a su partido, por ese orden", aseguró entonces.

Reorganización interna

Para empezar, la primera consecuencia de la entrada de Berenguer en la Diputación se va a cristalizar en el funcionamiento del ejecutivo municipal campellero. Se está gestando, de hecho, una reorganización interna para redistribuir las concejalías y la intención es dar a conocer los cambios esta misma semana, señalan fuentes municipales.

Dado que Berenguer tendrá que asumir más carga de trabajo en la Diputación, la clave está en el peso que asumirá Llopis en la política municipal, donde está al frente de Recursos Humanos y Gobierno Interior y es portavoz del equipo de gobierno. La previsión es que el reajuste interno refuerce el papel de la edil, asumiendo concejalías que tiene ahora el alcalde.

La segunda consecuencia es de relevancia: ¿quién será el candidato o candidata del PP a las municipales de 2027? Berenguer ha sido el líder del PP los últimos quince años, todo el peso orgánico y municipal ha pasado por él y se ha rodeado de ediles que son fieles escuderos.

Opciones

En caso de no continuar, la mejor posicionada es la todavía diputada provincial, mano derecha del alcalde y que conoce perfectamente el engranaje municipal, ya que lleva también dos décadas en el Consistorio con diversas responsabilidades.

Palomares, Berenguer y Llopis, en una visita al parque Gabriel Miró de El Campello, que es objeto de reforma / INFORMACIÓN

No obstante, en las quinielas hay otra opción: el concejal Cristian Palomares, que lleva Infraestructura Pública y Cementerio, dos departamentos en los que recae el grueso de las inversiones municipales.

Con la remodelación municipal, que está al caer, se prevé que se despeje la ecuación. Mientras, el alcalde, a preguntas de este diario sobre su futuro político, guarda silencio.

La reorganización del gobierno municipal será la segunda que acometa Berenguer este mandato tras la que realizó en mayo de 2024 para dar "la máxima agilidad posible" a la ejecución del plan de inversiones.

Menos competencias

Entonces los concejales afectados fueron cuatro, entre ellos el propio Palomares, a quien le retiró las competencias en Fiestas y Tradiciones, Deportes , Juventud y Participación Ciudadana y la portavocía adjunta.

Sus áreas se las repartieron entre Marisa Navarro (Fiestas y la portavocía), Marcos Martínez (Deportes y Juventud) y Dorian Gomis (Participación Ciudadana).

Mientras, el relevo en la Diputación se acomete ya: la renuncia de Llopis se formaliza en el pleno ordinario del mes de enero, que se celebra este miércoles, mientras que la incorporación de Berenguer como diputado provincial se materializará con posterioridad, una vez completados los trámites administrativos y el procedimiento correspondiente.