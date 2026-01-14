Aluvión de alegaciones vecinales al plan de un millar de casas junto al parque Lo Torrent de San Vicente

Es el mayor desarrollo urbanístico de las últimas dos décadas en San Vicente del Raspeig, una actuación que incluye la construcción de 1.042 viviendas , el 40 % de ellas de protección oficial, y amplias zonas verdes, dotacionales y equipamiento.

Pero el plan Los Urbanos, situado justo tras el pulmón verde del parque lo Torrent, donde acaba el ensanche, ha sembrado las dudas entre los residentes de alrededor, ya que se trata de una zona que cuenta con un tejido disperso de viviendas unifamiliares, la mayoría casas bajas y algunas con más de 70 años de antigüedad.

Ha habido un periodo de alegaciones de dos meses sobre la modificación puntual número 42 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que afecta a Los Urbanos. Una vez acabado el plazo, se han presentado 47 recursos, por parte de afectados principalmente, informan fuentes municipales, que añaden que se abre ahora la fase de estudio para evaluar la documentación y aprobar o denegar las propuestas.

En amarillo, el sector Los Urbanos. A la izquierda abajo, el parque lo Torrent y a la derecha, el diseminado / INFORMACIÓN

El planeamiento vigente, que data de 1990, define este sector como de baja densidad, con capacidad para un máximo de 700 viviendas, pero con la modificación del PGOU se pasa a más de mil, distribuidas en dos tipologías de edificación, la primera de bloques de 5 a 2 alturas y la segunda con viviendas unifamiliares en los ámbitos más próximos a las casas que ya existen con las mismas características.

El llamado PAU/7 dispondrá, además, de dos zonas verdes, una de ellas de forma lineal, junto a las viviendas, con una función de bulevar en el entorno a la cañada real existente y la otra frente al colegio Reyes Católicos, que cuenta con una reserva de suelo para posible una futura ampliación.

Rechazan el impacto urbanístico, social, acústico y ambiental que, temen, habrá sobre sus viviendas unifamiliares

Las alegaciones de vecinos del diseminado se centran, fundamentalmente, en el impacto urbanístico, social y ambiental sobre el entorno. Por ello, reclaman que se evite la expropiación de viviendas, se mantengan las actuales y que los nuevos edificios que se construyan respeten el entorno y no tengan más de tres alturas.

Armonía del paisaje

Los recursos también inciden en que el modelo previsto para el millar de viviendas es de zona residencial con bloques en alturas, lo que supone un choque de escalas con las casas actuales de una sola planta que rompe la armonía del paisaje.

Además, sostienen que la propuesta planteada en el plan Los Urbanos recoge una nueva carretera que funcionará como acceso principal para las más de mil casas proyectadas, un vial que pasa justo por detrás de las unifamiliares actuales.

Ello supone, sostienen, un impacto acústico y ambiental "inasumible" y un paisaje sonoro que transformará la tranquilidad actual en un ruido constante de tráfico, por lo que instan a que se modifique el modelo.

Vecinos asistentes a la jornada informativa sobre Los Urbanos que organizó el Ayuntamiento en septiembre / L. Gil López

Esquerra Unida de San Vicente, por su parte, que también ha presentado alegaciones, alerta de que el plan Los Urbanos pretende incorporar más de 1.000 viviendas nuevas "sin disponer de los estudios técnicos necesarios y sin formar parte de una planificación global coherente" para el municipio.

El partido de izquierdas asegura que una actuación de esta magnitud no puede aprobarse "desconectada del modelo de ciudad que el municipio necesita".

EU, en su recurso, recalca que el proyecto nace sin los estudios técnicos necesarios y sin una planificación global coherente

Los escritos que ha presentado coinciden en señalar carencias en aspectos fundamentales: la integración real de la Cañada Real, un corredor ambiental y cultural de gran relevancia; la dependencia total de la futura Ronda Norte —una infraestructura sin garantías de financiación ni plazos—; la ausencia de un estudio de movilidad completo que permita prever el impacto del tráfico y de los desplazamientos; y la falta de valoración del refuerzo necesario en infraestructuras municipales como el abastecimiento de agua, el saneamiento, la energía o los equipamientos educativos.

Décadas viviendo

EU subraya que el planeamiento debe respetar al máximo las viviendas ya existentes en la zona, "evitando afecciones innecesarias a propietarios que llevan décadas" residiendo en la zona afectada. Por ello, reclama que cualquier ordenación futura garantice la protección, integración y continuidad de estos hogares y que no se utilicen los nuevos desarrollos urbanísticos "como excusa para desplazar o perjudicar a los residentes actuales".

Asimismo, recuerda que esta expansión urbanística debería tratarse en el marco de la revisión del Plan General, donde se analiza la ciudad en su conjunto. Subraya EU que la ciudad está creciendo sin que se hayan desarrollado sectores previamente aprobados, como Los Montoyos o El Pilar, lo que demuestra, recalca, que San Vicente "arrastra una planificación incompleta y que abrir un nuevo frente urbanístico sin haber culminado los anteriores es una decisión política poco responsable".

Por todo ello, las alegaciones reclaman que no se apruebe definitivamente el PAU/7 hasta que existan todos los estudios técnicos que garanticen su viabilidad y solicitan que el Ayuntamiento "priorice un crecimiento ordenado, sostenible y respaldado por servicios públicos suficientes, que asegure el bienestar presente y futuro de la ciudadanía, sin sacrificar ni perjudicar a quienes ya viven en el área afectada".