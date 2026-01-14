La Junta de Penyes de Sant Joan estrena directiva... y novedades
Entran tres peñas nuevas en el equipo de trabajo
La Junta de Penyes Cristo de la Paz de Sant Joan d'Alacant ha renovado su junta directiva con la incorporación de nuevas componentes. El nuevo equipo de trabajo ha mantenido su primer contacto con el alcalde y concejal de Fiestas, Santiago Román, que les recibió el martes en el Ayuntamiento.
De este modo, la directiva de la asociación está formada por la presidenta, Saray Fornés, de la Penya Els Motivats; el vicepresidente, Sergio Soler, de la Penya Els Penjats; la secretaria, Vanesa Pérez, de la Penya La Rebolica; la tesorera, Ana Ramón, de la Penya El Rebombori; y la vocal, Mercedes Sabaniego Capilla, de la Penya Fem lo que Poem.
Como asesoras de apoyo se incorporan Ada Mora (Penya Els Motivats), Sandra Arechavala (Penya El Rebombori) y Sandra Tatiana Benítez (Penya La Rebolica).
Novedad
De esta forma, se mantienen dos miembros de la directiva anterior, como son Sergio Soler y Mercedes Sabaniego, y entran tres peñas nuevas. Además, este año como novedad y tras la aprobación en asamblea, se incorpora la figura de asesores/as de apoyo a los representantes, lo que significa que cada peña, además de su representante principal, se añade un segundo.
De esta forma, se cuenta con mayor apoyo para todas las tareas que tiene la directiva y, si por cualquier motivo personal, el representante principal tuviese que ausentarse durante cierto tiempo, el segundo podría representar a su peña.
