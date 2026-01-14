Casi un millón de euros para los obsoletos juzgados de San Vicente

La Conselleria de Justicia licitará las obras de sustitución de los sistemas de climatización de la sede judicial de San Vicente del Raspeig, una actuación que considera prioritaria para mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y la atención a la ciudadanía del municipio.

La titular de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, ha visitado este miércoles el edificio, donde ha anunciado que en 2026 se sacará el concurso, con una inversión prevista de 839.963 euros, explica la conselleria en un comunicado.

Supondrá la renovación integral de las instalaciones de climatización del edificio judicial, incorporando criterios de eficiencia energética y sostenibilidad. Según ha señalado Martínez, esta actuación "da respuesta a una necesidad detectada en la sede judicial, donde los sistemas actuales habían quedado obsoletos tanto desde el punto de vista técnico como energético".

Calidad del aire

En este sentido, ha subrayado que no se trata únicamente de sustituir equipos, sino de modernizar la instalación para reducir el consumo energético, mejorar el confort térmico y garantizar una adecuada calidad del aire en un edificio con una elevada afluencia diaria de usuarios.

La consellera ha remarcado que esta renovación permitirá avanzar hacia un modelo de infraestructuras judiciales "más sostenible, alineado con los objetivos de eficiencia energética y reducción de emisiones de la Generalitat para el conjunto de los edificios públicos".

Asimismo, ha puesto en valor que la inversión prevista supone "una apuesta por anticiparse a problemas futuros, optimizar el rendimiento de las instalaciones y ofrecer unas condiciones de trabajo más adecuadas y modernas" a quienes prestan servicio en la Administración de Justicia.

La consellera, en el centro, un momento de la visita a los juzgados de San Vicente / INFORMACIÓN

En esta línea, Martínez ha añadido que este tipo de actuaciones tienen un "impacto directo en la calidad del servicio público, ya que un entorno térmico adecuado repercute tanto en el bienestar de los profesionales como en la atención que recibe la ciudadanía".

Estas obras se incluyen dentro del trabajo que viene desarrollando el Consell para mejorar y adaptar los edificios judiciales de la Comunitat Valenciana a las necesidades actuales para mejorar los servicios públicos, añade el comunicado.

Veinte años

La reforma de la instalación de climatización y de ventilación de la sede judicial de Sant Vicent del Raspeig tiene como objeto mejorar la eficiencia energética de la instalación actual, reducir el consumo energético, y las emisiones de CO2, asegurando un alto rendimiento en las ocupaciones parciales del edificio, puesto que el actual sistema de climatización y ventilación del edificio tiene más de 20 años y se ha quedado anticuado..

La sede judicial de San Vicente tiene una superficie útil de 3.411 metros cuadrados, distribuidos en planta sótano, planta baja, tres plantas intermedias y cubierta. En él se ubican las estancias de oficinas, despachos, salas de vistas, archivos y almacenes.

La consellera firma en el libro de honor de San Vicente, en presencia del alcalde / INFORMACIÓN

El proyecto de la Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación prevé instalar varios sistemas de flujo variable refrigerante (VFR), con unas unidades exteriores que se ubicarán en un espacio abierto en la tercera planta y dotarán de la potencia térmica a las unidades de conductos, cassette y murales interiores.

La ventilación para el filtrado y renovación del aire interior se renovará a través de una unidad de recuperación de calor, que abastecerá a las salas de vistas, y una unidad de tratamiento de aire en cubierta.

Antes de la visita, la consellera ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de San Vicente, Pachi Pascual, en el Ayuntamiento, donde ha firmado en el libro de honor.