El PP de El Campello sella un pacto con Vox a un año de las elecciones: conoce en qué consiste

El PP de El Campello ha sellado un acuerdo con Vox en materia de inversiones para destinar cinco millones de superávit a una serie de proyectos de infraestructuras. El movimiento se produce a poco más de un año de las elecciones municipales y en plena incógnita sobre quién será el alcaldable de los populares en 2027.

El pacto de colaboración no supone una sorpresa porque desde que el equipo de gobierno del PP inició su mandato en 2023 el grupo de ultraderecha ha venido apoyándole en numerosas ocasiones. Como ejemplos, los presupuestos municipales, el tasazo de la basura o las subidas del recibo del alcantarillado, el ICIO y la plusvalía.

El presidente del PP y alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y el portavoz de Vox, José Manuel Grau, han firmado este jueves el acuerdo "de colaboración política", como dice el comunicado conjunto de los dos partidos.

Liquidación del presupuesto

El texto recoge que, tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, el Ayuntamiento ha obtenido un superávit de 5,2 millones de euros y que ambas formaciones políticas tienen la "voluntad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Firma del acuerdo entre Berenguer y Grau / INFORMACIÓN

Por ello, han acordado priorizar las inversiones y destinarán esa cantidad a los siguientes proyectos:

mejora del tráfico rodado, asfaltado y ciclovías, por importe de 3,9 millones

mejora de la accesibilidad en las aceras, con una dotación de un millón de euros

rehabilitación del retén de Muchavista situado en la carretera de Benimagrell, con 200.000 euros

mejora de la fachada y carpinterías del antiguo ayuntamiento, con 100.000 euros

El presente acuerdo, recalcan PP y Vox, se fundamenta en el decreto ley 15/2025, de 2 de diciembre, que habilita de manera excepcional a las entidades locales para destinar el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

La ejecución del pacto, inciden, queda supeditada a que, en el momento de la aprobación del expediente de modificación de créditos, el Ayuntamiento cumpla estrictamente con los requisitos exigidos por el decreto, especialmente en lo relativo a cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y al periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales.

(NOTICIA EN ELABORACIÓN)