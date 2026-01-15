El PP de El Campello sella un pacto con Vox a un año de las elecciones: 5,2 millones en inversiones

El PP de El Campello ha sellado un acuerdo con Vox en materia de inversiones para destinar cinco millones de superávit a una serie de proyectos de infraestructuras. El movimiento se produce a poco más de un año de las elecciones municipales y en plena incógnita sobre quién será el alcaldable de los populares en 2027.

El pacto de colaboración no supone una sorpresa porque desde que el equipo de gobierno del PP inició su mandato en 2023 el grupo de ultraderecha ha venido apoyándole en numerosas ocasiones. Como ejemplos, los presupuestos municipales, el tasazo de la basura o las subidas del recibo del alcantarillado, el ICIO y la plusvalía.

El presidente del PP y alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y el portavoz de Vox, José Manuel Grau, han firmado este jueves el acuerdo "de colaboración política", como dice el comunicado conjunto de los dos partidos.

Liquidación del presupuesto

El texto recoge que, tras la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024, el Ayuntamiento ha obtenido un superávit de 5,2 millones de euros y que ambas formaciones políticas tienen la "voluntad de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía".

Firma del acuerdo entre Berenguer y Grau / INFORMACIÓN

Por ello, han acordado priorizar las inversiones y destinarán esa cantidad a los siguientes proyectos:

mejora del tráfico rodado, asfaltado y ciclovías, por importe de 3,9 millones

mejora de la accesibilidad en las aceras, con una dotación de un millón de euros

rehabilitación del retén de Muchavista situado en la carretera de Benimagrell, con 200.000 euros

mejora de la fachada y carpinterías del antiguo ayuntamiento, con 100.000 euros

El ambicioso plan de inversiones pasa a ser de 27 millones, pero no hay cifras de cuánto se ha ejecutado

El presente acuerdo, recalcan PP y Vox, se fundamenta en el decreto ley 15/2025, de 2 de diciembre, que habilita de manera excepcional a las entidades locales para destinar el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

La ejecución del pacto, inciden, queda supeditada a que, en el momento de la aprobación del expediente de modificación de créditos, el Ayuntamiento cumpla estrictamente con los requisitos exigidos por el decreto, especialmente en lo relativo a cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y al periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales.

PP y Vox se comprometen a agilizar los trámites de licitación para que los proyectos se inicien "de forma inmediata", aprovechando la ventana temporal 2025-2027 que permite la normativa, garantizando así que no se produzca el reintegro de dichos fondos.

Imprimimos agilidad al proceso y aprovechamos el dinero sobre todo para obras relacionadas con la movilidad, el asfaltado de calles y dotar a Muchavista de servicios Lourdes Llopis — Portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de El Campello

Además, se constituirá una mesa de seguimiento para supervisar el avance de las licitaciones y asegurar que el destino de los fondos se ajusta a los criterios de "sostenibilidad financiera" definidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Continuidad de la comisión

Los dos partidos entienden dicha mesa como una "continuidad" de la comisión de seguimiento del millonario plan de inversiones aprobado por el pleno municipal de 22 millones de euros.

Esa comisión, constituida en noviembre de 2024 y que tiene al propio Grau de presidente, se creó para supervisar el estado de cada uno de los proyectos y pasará a revisar los proyectos por un importe, ahora con los cinco millones de superávit incluidos, superior a los 27 millones de euros.

Este diario ha preguntado por el ambicioso plan de inversiones, una iniciativa del gobierno local que contempla ejecutar este mandato medio centenar de obras para transformar el municipio.

Actuamos con celeridad para que se puedan realizar las inversiones en los plazos previstos. El Campello no puede detenerse José Manuel Grau — Portavoz de Vox

En el primer año, en 2024, solo se gastó 1,4 millones en una quincena de obras; en 2025, el PP no ha proporcionado las cifras y se ha limitado a asegurar que "la mayor parte de las obras se van a acometer en 2026".

Remanentes

Sobre el acuerdo, la portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Lourdes Llopis, asegura que desde que se conoció en diciembre pasado el decreto ley que permite invertir los remanentes se pusieron a trabajar con los técnicos para determinar qué obras se podían incluir.

El equipo de gobierno del PP entendió que lo más práctico era considerar los 5,2 millones de superávit como una extensión del plan de inversiones, por lo que empezaron las reuniones con Grau, presidente de la comisión, para determinar las actuaciones y adelantar el trabajo previo.

"De esta forma, imprimimos agilidad al proceso para cumplir los requisitos del decreto y aprovechar ese dinero sobre todo para obras relacionadas con la movilidad, el asfaltado de calles y dotar a Muchavista de la comprometida extensión administrativa que dará servicio a los miles de residentes con los que cuenta esa importante zona del municipio", recalca Llopis.

EU-Podem considera que el acuerdo "no es más que una operación de maquillaje político"

Por su parte, el portavoz de Vox indica que el partido ultra sigue en la senda de llevar a cabo una oposición "constructiva y responsable". Grau defiende que actúan "con celeridad" para que se puedan realizar las inversiones en los plazos previstos, ya que El Campello "no puede detenerse".

En la oposición, Esquerra Unida-Podem afirma que el acuerdo "no es más que una operación de maquillaje político" y considera "insólito" que, dos años después de aprobarse más de 22 millones de euros en inversiones, PP y Vox, "con un alcalde en retirada, anuncien nuevos proyectos cuando la mayoría de las actuaciones comprometidas siguen sin ejecutarse".

Obras pendientes

Son muchas las inversiones pendientes, como es el caso del ambulatorio de Muchavista, la rehabilitación del Monumento al Pescador, el Casal Asociativo, la rehabilitación de los polideportivos Centro, Ermita, Vincle y Trinquet, actuaciones de peatonalización y mejora de la accesibilidad y el complejo deportivo de Muchavista.

Otras actuaciones son la construcción de un nuevo cementerio, la reforma de la sede del Instituto de Ecología Litoral, la transformación de la calle San Ramón en un bulevar, la redacción del PGOU, la adecuación de los parques del Rincón de la Zofra, Olas Blancas y el jardín botánico de la zona norte, la remodelación del paseo de la calle La Mar o la rehabilitación del Centro Social

Vox, "lejos de exigir gestión y resultados", a poco más de un año de las elecciones "se suma a la campaña de fotos y titulares del PP", reprocha el portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, que añade que "mucho anuncio, mucho papel y muchas firmas, pero la realidad es que no se hace nada".