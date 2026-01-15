El transporte público que llegará a San Vicente: frecuencias, tiempo de recorrido y taxi compartido

San Vicente del Raspeig aborda un nuevo proyecto para mejorar el transporte público urbano. El Ayuntamiento ha aprobado este jueves someter a información pública una nueva propuesta orientada a garantizar el aumento de la frecuencia de paso y la reducción de los tiempos de recorrido.

La propuesta del equipo de gobierno de PP y Vox plantea soluciones para cada una de las líneas de transporte público. Entre las principales novedades figura el incremento de la frecuencia de la línea número 45 con expediciones horarias, lo que permitirá pasar de 11 a 14 expediciones diarias y reducir el tiempo de recorrido. También se pretende extender a los sábados por la tarde los horarios de este trayecto.

Respecto a la línea 46, también se aboga por ampliar la frecuencia, de cinco expediciones a seis, manteniendo la misma franja horaria, e implantar el sistema de transporte a demanda, explican fuentes municipales.

Esta modalidad contempla la prestación del servicio mediante vehículos taxi compartidos, pero con el mismo coste para los usuarios, que seguirán pagando las mismas tarifas tanto en los billetes como en los bonos.

Con antelación

Para planificar el itinerario, en este nuevo sistema los viajeros deben avisar previamente, a través de los canales que habilite la empresa adjudicataria, para que el vehículo los recoja en las paradas preestablecidas para esta línea. Esto supone que el servicio debe ser demandado con antelación.

La propuesta contempla un recorrido regular hasta el cementerio durante todo el año

Otra importante mejora proyectada por el Ayuntamiento es la puesta en servicio de un nuevo recorrido hasta el cementerio durante todo el año, también a demanda. Incluirá tres paradas en el casco urbano situadas la primera en el Centro de Salud número 2, la segunda en la avenida de la Libertad a la altura de Ancha de Castelar y la tercera en la calle Lillo Juan esquina con calle Petrer.

La frecuencia al camposanto municipal será de seis expediciones diarias de lunes a sábado por la mañana y por la tarde, hasta las 20 horas.

El concejal de Transportes, Vicente Pastor, ha manifestado que el objetivo que persigue el gobierno local es avanzar hacia un modelo de transporte público "más rápido, ajustado a la demanda real y eficiente que beneficie al mayor número de usuarios".

Más inversión

El edil ha adelantado que para lograrlo, además de impulsar este proyecto, abre la puerta a aumentar la inversión con un nuevo contrato "que realmente atienda las necesidades actuales de una ciudad con más de 60.000 habitantes y en pleno proceso de crecimiento".

Los vecinos conocerán en las próximas semanas los cambios en los recorridos y paradas para optimizar y mejorar la operatividad del servicio, todos ellos planteados teniendo en cuenta la demanda real de los usuarios con el refuerzo de aquellos enclaves con mayor uso.

El PSOE alerta de que el retraso en la aprobación de los presupuestos afecta directamente al contrato

Tras la aprobación este jueves en junta de gobierno, se abrirá un periodo de 20 días, a partir de su publicación en un diario oficial, para recoger las propuestas y sugerencias de la ciudadanía al proyecto elaborado por parte de los servicios técnicos municipales tras el estudio del funcionamiento y uso del servicio.

Una vez resueltas las alegaciones presentadas, se elaborará una propuesta definitiva y se someterá a la aprobación municipal. A continuación, con el planteamiento resultante para la gestión del servicio de transporte público urbano, saldrá a licitación un nuevo contrato para el servicio que ahora gestiona la empresa Automóviles La Alcoyana S.A.

Retraso en los presupuestos

El PSOE, por su parte, ha alertado de que el retraso en la aprobación de los presupuestos afecta directamente al nuevo contrato de transporte urbano de San Vicente del Raspeig y ha señalado directamente a PP y Vox "por no hacer su trabajo, pese a que tienen mayoría de 14 concejales".

La concejala socialista Noelia Hernán ha afirmado que sin presupuestos "no es posible actualizar la cuantía del nuevo contrato, lo que en la práctica significa que no puede haber mejoras reales. Tampoco se pueden reforzar frecuencias, ni ampliar recorridos, ni reducir tiempos de viaje, ni mejorar las condiciones del servicio. Todo queda paralizado".