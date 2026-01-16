El Campello anuncia una lluvia de inversiones y proyectos a un año de las elecciones

22 millones de euros. Es la cantidad que tiene desde septiembre de 2024 el Ayuntamiento de El Campello destinada para el ambicioso plan de inversiones con el que realizar medio centenar de proyectos, muchos de ellos largamente esperados.

Tras un último trimestre de 2024 en el que apenas gastó 1,4 millones y un 2025 prácticamente en blanco, el gobierno local anuncia que afronta dos años cargados de obras públicas con la ejecución del programa inversor.

El grueso de los trabajos se va a realizar, justamente, en año preelectoral y en año de elecciones municipales, y varias de las obras estarán en marcha o finalizadas en plena campaña.

El equipo de gobierno del PP, en un comunicado enviado este viernes, indica que han sido meses de "intenso" trabajo administrativo, licitaciones de propuestas, elaboración de proyectos, elección de direcciones técnicas y contrataciones de obras.

Y ha llegado el momento del aluvión de obras a las que destinará los 22 millones que contempla el plan de inversiones, que aprobó el pleno hace casi dos años con los votos a favor del PP y Vox, las abstenciones de PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y el posicionamiento en contra de Per El Campello.

El alcalde pide "comprensión y paciencia" a los residentes por las molestias que puedan generar las obras

Las intervenciones ya han comenzado con la primera fase de la rehabilitación de la finca Villa Marco, la reurbanización del parque Gabriel Miró -que ha sido señalizada para despejar el terreno de vehículos de forma que a partir del lunes puedan empezar las brigadas de obreros- y la modernización y mejora de 22 áreas de juegos infantiles en sendos parques el término municipal.

A estas actuaciones, indica el comunicado, le seguirán a lo largo del primer semestre de 2026 el asfaltado de viales en diferentes zonas, la estación de bombeo Gallo Rojo (que adjudicará la Diputación Provincial), la climatización e impermeabilización del Centro Social El Barranquet, la climatización del edificio de las áreas administrativas de Territorio y Vivienda, la rehabilitación del entorno de la Torre de La Illeta y el paseo Voramar o la construcción de un coworking en las instalaciones de Turismo.

Otras inversiones, que no requieren obra alguna, ya se han ejecutado, como la compra de vehículos para el departamento de Servicios Públicos y la Policía Local.

Lo que está por venir

En el segundo semestre de 2026 y en 2027 se ejecutarán proyectos como la construcción de un nuevo jardín en la zona norte, un área deportiva en Muchavista, mejoras del paseo marítimo Carrer la Mar, obras de peatonalización y accesibilidad de calles y la renovación de luminarias y farolas.

También en ese periodo se llevará a cabo la rehabilitación del Polideportivo Centro y el trinquet de pilota, una intervención en el Polideportivo Vincle, la rehabilitación de parques públicos (incluidos dos del Rincón de la Zofra), la renovación del sistema de riego del Parque Central o las reformas del parque Olas Blancas y el Monumento al Pescador.

Ambulatorio, bulevar,...

Mientras tanto, añaden, se avanza en la documentación técnica necesaria para el bulevar en el que se convertirá lo que en la actualidad es la calle San Ramón, el proyecto del cuartel de la Guardia Civil, el nuevo cementerio, el ambulatorio de Muchavista o las obras de rehabilitación del actual Ayuntamiento, entre otras actuaciones.

Desde que se constituyó en el Ayuntamiento la comisión especial de seguimiento del plan de Inversiones, que preside el portavoz de Vox, José Manuel Grau, sus reuniones con el alcalde, Juanjo Berenguer, y el concejal responsable del área de Infraestructura Pública, Cristian Palomares (PP), han sido constantes, inciden.

La reforma del trinquet de pilota, de parques públicos o del Monumento al Pescador, entre las actuaciones

"El plan de inversiones se elaboró con el objetivo puesto en mejorar la calidad de vida de los vecinos y, gracias a su aprobación por el pleno que aprobó los presupuestos municipales, ya podemos ver maquinaria y cuadrillas de operarios en diversas partes del municipio", señala Berenguer.

Por su parte, Grau asegura que se trata de "importantes" intervenciones en infraestructuras urbanas "que consideramos prioritarias para el desarrollo del municipio".

Mientras, Palomares explica que el proceso administrativo que hay que superar hasta ver la ejecución de las obras es "muy largo y farragoso".

La renovación de parques infantiles ya ha comenzado en El Campello / INFORMACIÓN

En él intervienen varios departamentos municipales y se requiere de la participación de gabinetes técnicos externos hasta que los proyectos llegan a la mesa de Contratación para adjudicarlos. Una vez superada esa tramitación, llega el anuncio de que arrancan las obras.

Además de las obras que se ejecutarán con fondos del propio Ayuntamiento, hay otras ya en marcha o a punto de arrancar con la aportación económica de la Generalitat.

Es el caso de los trabajos de renovación integral de la red de saneamiento para poner fin de forma definitiva a los episodios de vertidos y reventones de tuberías.

Asimismo, empezarán los trabajos de modernización y accesibilidad en los colegios Pla Barraques, donde se invertirán 2.752.084 euros, y Rafael Altamira, con 2.601.003 euros, a través el Plan Edificant del Consell.

Molestias vecinales

Esta batería de obras que van a empezar tiene su contrapartida, reconoce el alcalde: "Sabemos que pueden llegar a generar, en algunos momentos, molestias a los residentes y transeúntes, a los que de antemano pedimos comprensión y paciencia durante el desarrollo de los proyectos".

Los concejales Grau y Palomares apuntan que el compromiso es "minimizar" las molestias y comunicar de manera adecuada los tiempos y alcances de cada intervención que afecten a viales y edificios públicos. "Es fundamental recordar que ese esfuerzo colectivo redundará en beneficio de un municipio más funcional, seguro y atractivo para todos", afirman.

Por último, presumen de que el futuro de El Campello es "prometedor y juntos estamos dando pasos firmes hacia un pueblo más moderno y habitable".