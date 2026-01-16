Vuelven las manifestaciones contra el crematorio de Sant Joan doce años después

Vuelven doce años después las protestas en la calle contra el crematorio en Sant Joan d'Alacant. Afectados por la instalación prevista han convocado una manifestación para el próximo 31 de enero a las 12 de la mañana.

La concentración está organizada por diferentes colectivos: las asociaciones de vecinos de Benimagrell y de Nou Nazareth, la Asociación de Familias de Alumnado del colegio Lo Romero, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del instituto Lloixa, la junta de personal del Hospital de Sant Joan, personal de la Universidad Miguel Hernández y la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan.

El recorrido se iniciará en la plaza de la Constitución, atravesará la Rambla y finalizará en la casa consistorial, explican los afectados. "Queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía para que manifieste su rechazo a la instalación en Sant Joan de una actividad calificada como peligrosa, nociva y contaminante por la propia administración", aseguran.

Los convocantes recalcan que no están en contra de los crematorios, pero en este caso concreto rechazan su ubicación al lado de zonas "sensibles y muy pobladas" como colegios, el hospital, la UMH o zonas residenciales.

Manifestación en el año 2013 por el centro de Sant Joan bajo el lema «No al crematorio». / jose navarro

"Queremos que las diferentes administraciones públicas involucradas -la conselleria de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sant Joan- sean sensibles a esta demanda ciudadana", exponen.

Alegaciones

Los afectados inciden en que el decreto 228/2018, en el anexo 8, se refiere expresamente a una distancia de 500 metros de los crematorios a zonas residenciales: "Esto y las más de 5.000 firmas entregadas en las alegaciones debería ser suficiente (al margen de otros argumentos alegados) para que este tema se zanjase".

Además, recuerdan que el PGOU de Sant Joan de 2013 "prohíbe expresamente" la instalación de crematorios en todo el término municipal. Por ello, creen que ASV, la empresa que impulsa el crematorio, "intenta buscar rendijas jurídicas para instalar su actividad a pesar de la oposición de los ciudadanos y todos los grupos políticos".

Cartel de la manifestación / INFORMACIÓN

Sobre las 450 cremaciones al año que la mercantil plantea realizar, consideran que es un "auténtico brindis al sol" y recuerdan que en las dos décadas pasadas, cuando la empresa impulsó el proyecto del crematorio, el Ayuntamiento "tuvo que entrar con una orden judicial para hacer las mediciones" y, tras el cierre cautelar en 20215, ASV llevó a los concejales que aprobaron la medida en pleno al juzgado por la vía penal.

Sin beneficios

Por ello, convocan a la ciudadanía el día 31 para que se manifieste "por la salud pública y muestre su rechazo a esta actividad que no genera ningún beneficio al municipio".

Este mismo sábado, 17 de enero, los afectados estarán en la Rambla, a la altura de la plaza conocida como del olivo, dando información y publicitando la manifestación.

En 2006, con mandato del PSOE hubo una manifestación masiva y en 2013, con la alcaldía en manos del PP, se produjo otras. Además, se produjeron concentraciones, rutas en bici y otras iniciativas en contra del crematorio.