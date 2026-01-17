El servicio de basura y limpieza que llegará a Sant Joan: más baldeos, maquinaria y personal

Sant Joan d'Alacant está más cerca de tener un nuevo servicio de limpieza viaria y recogida de residuos. Tras más de cinco años prorrogado, el Ayuntamiento va a sacar a licitación el contrato por valor de 35,5 millones de euros durante diez años.

El alcalde, Santiago Román, que ha aportado ideas al pliego, destaca que el equipo de gobierno del PP ha estado trabajando "durante mucho tiempo" para presentar el pliego de limpieza y recogida de residuos "que Sant Joan merece".

Tras realizar dos reuniones informativas y otras dos comisiones informativas con la oposición para explicarles el proyecto, el regidor confía en que otorguen su apoyo a la propuesta, que está previsto que se apruebe en junta de gobierno este mismo mes.

Román sostiene que el municipio podrá tener un servicio de limpieza y recogida "totalmente actualizado y modernizado, con más personal, nueva y mejor maquinaria y nuevos contenedores".

Se trata del contrato más importante de todos los que tiene un municipio, tanto por la cantidad económica como por los recursos destinados y el servicio que presta, una de las grandes demandas ciudadanas.

Apuesta total por el contenedor de orgánica, que pasará de los 35 actuales a 199

La Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos elaboró primero el plan local de residuos, documento previo que permitió desgranar cuáles eran las necesidades de limpieza y basura del municipio.

Una vez identificadas las principales carencias, el proceso continuó con la propuesta de cuántos y qué recursos materiales y de personal eran precisos.

Nuevos barrios, más medios

El resultado ha sido un pliego adaptado a la normativa vigente y a las dimensiones actuales y futuras de Sant Joan. Se ha tenido en cuenta que hay un nuevo barrio, Nou Nazareth, con cientos de residentes, y tanto en él como en L'Alqueria se están construyendo cientos de viviendas.

El concejal del área, Nicolás López, resalta que el contrato de limpieza y residuos pone el foco en la potenciación de la recogida y el reciclaje, especialmente en la fracción orgánica, el contenedor marrón.

Los baldeos y limpiezas intensivas y específicas multiplicarán la frecuencia actual en las calles y plazas

Los depósitos de orgánica dan un salto y pasarán de los 35 actuales a 199, mientras que habrá 152 islas completas, con las cinco fracciones -papel, vidrio, plástico, resto y orgánica-, en calles o plazas de todo el municipio.

Se van a modernizar los sistemas de limpieza clásicos y se van a introducir nuevos, incrementando también la frecuencia de la recogida de basura.

El uso del agua a través de baldeos y las limpiezas intensivas y específicas multiplicarán la frecuencia actual en las calles y plazas.

Maquinaria eléctrica

Asimismo, con el nuevo contrato se procederá a una ampliación y renovación completa de todo el parque de vehículos asignados al servicio, incorporando maquinaria eléctrica que permitirá realizar un trabajo más preciso y eficiente.

También se ampliarán y renovarán la totalidad de contenedores para facilitar al ciudadano la tarea del reciclaje, haciendo especial hincapié en el marrón, con depósitos que estarán cerrados y se accederá a ellos de forma personalizada con una llave digital.

Este nuevo servicio viene aparejado un aumento de la plantilla de personal "que permita una correcta ejecución de los trabajos", recalca el edil de Limpieza y Gestión de Residuos.

Se incorporarán educadores medioambientales y habrá campañas de concienciación específicas

No solo eso, habrá una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, ya que sus condiciones económicas están blindadas, según recoge el pliego. Además, se ha dispuesto que para las nuevas incorporaciones se favorezca la incorporación de personas paradas y la integración de colectivos con dificultades de inserción social.

La concienciación ciudadana es otra de las patas del nuevo contrato, de manera que se incorporarán educadores medioambientales y habrá campañas específicas durante los años de vigencia del servicio.

La empresa, a examen

Dada la cuantía del contrato, 3,5 millones anuales, el pliego incluye el establecimiento de un exhaustivo control de calidad que permitirá saber qué grado de ejecución y satisfacción se va obteniendo regularmente.

"Será condición necesaria para que el contratista pueda recibir la totalidad de sus emolumentos", explica López, que añade que técnicos municipales realizarán un control y valoración del servicio, con apoyo complementario de profesionales externos.