Fallece Clara Alcobendas Sánchez, madre del alcalde de El Campello

Clara Alcobendas Sánchez, madre del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha fallecido a los 91 años de edad.

La capilla ardiente quedará instalada esta misma tarde en el tanatorio de San Juan, en la sala 1, donde familiares y allegados podrán despedirse de la fallecida.

El funeral tendrá lugar mañana lunes, a las 11 horas, en la iglesia de Santa Teresa de El Campello.