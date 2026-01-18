Fallece Clara Alcobendas Sánchez, madre del alcalde de El Campello
El funeral será este lunes a las 11 horas en la iglesia de Santa Teresa
Clara Alcobendas Sánchez, madre del alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha fallecido a los 91 años de edad.
La capilla ardiente quedará instalada esta misma tarde en el tanatorio de San Juan, en la sala 1, donde familiares y allegados podrán despedirse de la fallecida.
El funeral tendrá lugar mañana lunes, a las 11 horas, en la iglesia de Santa Teresa de El Campello.
