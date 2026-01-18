Dos intentos para construir el nuevo edificio de la Policía Local de Agost... y el resultado no es el esperado

La construcción del retén de la Policía Local de Agost va a costar más de lo previsto. El Ayuntamiento ha sacado dos veces a concurso el proyecto, pero no ha habido empresas que se presentaran.

El primer intento fue el pasado noviembre y tenía un presupuesto de 345.942,58 euros. Transcurrido el plazo, el Consistorio tuvo que declarar desierta la licitación al no haber ninguna mercantil interesada.

Un mes después, en diciembre, lo volvió a intentar. Con el mismo presupuesto. Y con el mismo resultado: desierto. Nadie quiere construir el edificio para la Policía Local con las condiciones actuales.

Por ello, el Ayuntamiento va a darle una vuelta y a aumentar el presupuesto para ajustarse a los precios del mercado del momento.

Coste de los materiales

El alcalde, Juanjo Castelló, explica que el proyecto viene de largo, ya que se empezó a gestar en 2022. Ese año, con el inicio de la guerra de Ucrania, el precio de los materiales y los costes subieron, pero se mantuvo el mismo presupuesto, con lo que "se ha quedado desfasado".

La obra consiste en la ejecución de un edificio destinado a albergar las nuevas dependencias de la Policía Local con el fin de proporcionar unas instalaciones funcionales, modernas y adaptadas a sus necesidades operativas y administrativas.

Su ubicación es en la calle Campello número 6, en un solar de titularidad municipal. El Ayuntamiento tuvo que aprobar una modificación puntual del planeamiento mediante la cual la parcela pasaba a ser edificable con destino dotacional público.

Boceto del edificio de la Policía Local de Agost / INFORMACIÓN

El alcalde recuerda que, en la actualidad, el servicio de la Policía Local se encuentra ubicado en unas instalaciones provisionales dentro de la propia casa consistorial, las cuales resultan insuficientes tanto en espacio como en funcionalidad para el correcto desarrollo de sus tareas.

Ante esta situación, surge la necesidad de dotar al cuerpo policial de un edificio propio y adecuado, que permita mejorar la atención al ciudadano y optimizar el desempeño de sus funciones, según recoge el propio pliego.

Características

El nuevo edificio contará con una planta sobre rasante y una planta sótano para cochera y almacén, integrando zonas de atención al público, espacios administrativos, operativos y de servicios, adaptados a las necesidades actuales del cuerpo policial.

El lugar en el que estará ubicado el retén es un solar que tiene enfrente una réplica de Liranosaurus, un dinosaurio de ocho metros a escala real. En el término municipal se conserva lo que se conoce como Límite K/Pg o Capa Negra de Agost, una fina porción de tierra con niveles de arcillas relacionados con el impacto de un meteorito que desencadenó la última extinción masiva en la Tierra, incluyendo la desaparición de los dinosaurios.

Castelló incide en que la nueva ubicación permitirá a los agentes tener más facilidades y rapidez para acceder a las vías de circulación que en sus puestos actuales, situados en pleno centro del municipio, al tiempo que se ganará espacio en el propio ayuntamiento.