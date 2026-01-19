La calefacción vuelve a funcionar en el colegio Rafael Altamira de El Campello

El colegio Rafael Altamira de El Campello vuelve a tener calefacción. Los alumnos volvieron el 7 de enero a las aulas tras las vacaciones de Navidad y se encontraron con que la instalación no funcionaba porque la caldera se había roto.

La directora del centro, Susana Romero, envió sendos comunicados a la Conselleria de Educación y Ayuntamiento notificando la incidencia, ya que era un caso de "extrema urgencia".

El gobierno local pidió las dos bombas, una para cada planta, necesarias para poner en marcha la caldera y, diez días después, ha procedido a su instalación, de manera que la calefacción está de nuevo operativa, ha confirmado la directora a INFORMACIÓN.

La caldera se estropeó justo en los días que más frío hacía en la provincia y los estudiantes han soportado temperaturas de entre 12 y 19 grados en las aulas durante estos días. Por ello, acudieron al colegio pertrechados con abrigos, bufadas, guantes, gorros y hasta mantas para combatir el frío existente.

Quejas

Esquerra Unida-Unides Podem ya alertó en el pleno de noviembre de que se había roto la caldera y pidió su reparación, pero no ha sido hasta que las familias y el propio centro se han quejado públicamente que se ha acelerado el proceso.

El colegio Rafael Altamira se construyó hace más de medio siglo, en 1974, es el más antiguo del municipio y está pendiente de obras de ampliación y mejora por valor de 2,6 millones de euros, que corren a cargo del Plan Edificant del Consell.

El proyecto de reforma incluye, entre otras, la reparación de pistas deportivas, instalación de parasoles, aire acondicionado en las aulas, remodelación del gimnasio, adecuación de recorridos de evacuación, reforma de baños, accesos y patio. Los trabajos está previsto que se inicien el próximo mes de febrero y no impedirán que los alumnos continúen asistiendo al colegio.