Begoña Monllor, candidata de EU de San Vicente a las municipales de 2027

Queda más de un año para las elecciones municipales, pero Esquerra Unida de San Vicente del Raspeig ha sido el primer partido que mueve ficha y ya tiene alcaldable para 2027.

La asamblea de Esquerra Unida ha ratificado por unanimidad la propuesta del Consejo Político para que Begoña Monllor Arellano sea la próxima cabeza de lista de la formación en los comicios municipales de 2027.

Sustituye así a Alberto Beviá, portavoz de la formación, que ha sido el candidato en las elecciones de 2019 y 2023, un histórico del partido y auténtico referente político no solo de EU, sino de la izquierda sanvicentera.

Con esta ratificación, que tuvo lugar en la asamblea celebrada el sábado, EU Raspeig da un paso "decidido" al frente y presenta a la ciudadanía una candidata que encarna "los valores más sólidos" de la izquierda sanvicentera: "empatía, constancia, compromiso y una manera de hacer política que sitúa a las personas en el centro" de la acción municipal, recalca la formación en un comunicado.

Monllor representa una izquierda "útil, cercana y coherente, que escucha, acompaña y actúa". La candidata es una mujer profundamente ligada a su pueblo, conocedora de la realidad social de San Vicente y comprometida con su presente y su futuro. Es una voz "cercana y valiente, capaz de defender con firmeza a la ciudadanía y de construir políticas públicas desde la sensibilidad social y la justicia", añade el comunicado.

Gestión

Durante el mandato 2015-2019 fue concejala de Bienestar Social, Educación e Igualdad, cuya gestión "dejó una huella reconocida por su cercanía, su capacidad de trabajo y su profundo compromiso social".

Además, Monllor es una persona ampliamente conocida y respetada en el tejido social, cultural y festivo de San Vicente del Raspeig. Ha sido presidenta de la Federación Unión de Comparsas Ber-Largas, demostrando su capacidad de liderazgo, diálogo y trabajo colectivo, así como su firme compromiso con las tradiciones.

Su implicación en la cultura valenciana y su defensa de las señas de identidad locales forman parte "inseparable" de su manera de entender y vivir San Vicente.

Si algo define a Monllor es su amor "profundo por su pueblo, que se traduce en dedicación diaria, escucha activa, presencia constante y una defensa firme del interés general frente a intereses particulares".

Mensaje al PSOE

Con esta candidatura, Esquerra Unida Raspeig lanza un mensaje "claro y contundente", no solo a la derecha, también al PSOE: "hay alternativa, hay proyecto y hay liderazgo. Es la alcaldable de la izquierda sanvicentera, la candidata que representa a quienes creen en un San Vicente más justo, más igualitario y más humano".

La elección de Monllor es una decisión "firme, clara y cargada de contenido político", que refuerza una idea "incontestable" para la formación: la izquierda "transformadora, combativa y profundamente arraigada" en San Vicente tiene "un referente claro".