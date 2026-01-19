Más nichos para el cementerio de San Vicente

San Vicente del Raspeig va a ampliar la capacidad del cementerio municipal, en lo que supone la primera actuación de estas características desde hace veinte años.

El gobierno local ha sacado a licitación las obras de construcción de 256 nichos y 48 columbarios, con un presupuesto de 295.515 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La obra proyectada consiste en dos edificaciones aisladas dispuestas longitudinalmente en la parcela 10, con dos fachadas principales. El módulo norte contará con 144 nichos y 24 columbarios mientras que el sur tendrá 112 y 24, respectivamente.

El informe técnico, publicado en la plataforma de contratación, recoge que la función de las obras previstas es la de, en el caso de los nichos, ser soporte material de enterramientos humanos, mientras que en los columbarios es el almacenaje de vasijas con restos humanos procedentes de incineración. En ambos casos, la colocación de la lápida frontal de cierre se realizará en el momento oportuno por cada futuro titular de su concesión.

Accesos

El acceso a las zonas proyectadas será principalmente desde la calle Andalucía, número 26, donde se ubica el aparcamiento de usuarios, aunque se podrá acceder también desde la puerta principal atravesando el cementerio antiguo.

La Concejalía del Cementerio ha realizado un estudio detallado sobre la situación actual y la previsión futura de ocupación del cementerio, tomando como referencia los datos de enterramientos registrados en la última década y el desarrollo de la ampliación del recinto.

Según este análisis, el ritmo medio de ocupación en los últimos años se sitúa en torno a los 226 nichos al año, mientras que en el caso de los columbarios la media es de unas 24 unidades anuales, lo que supone una demanda sensiblemente menor.

En la actualidad, explica el edil de Cementerio, Antonio Díaz, la ampliación del cementerio dispone todavía de sepulturas sin ocupar. La última fase, compuesta por 128 nichos, ya se encuentra completamente finalizada, pero todavía no se ha iniciado su ocupación, "lo que permite seguir atendiendo las necesidades desde esta fase y desde las anteriores".

Parcelas

De forma paralela, ya está en marcha una nueva fase de ampliación con 240 nichos que se suma a las parcelas ya existentes y a las que se encuentran en diferentes estados de desarrollo y planificación.

En las áreas que quedarán después de esta última ampliación hay capacidad para unos 900 nichos más, "por lo que podemos contar que el cementerio, tal y como ahora está, tiene una capacidad de ampliación de unos 1.300 nichos para los próximos seis años", mientras que en el caso de los columbarios, la previsión se extiende a varias décadas.

Además, el Ayuntamiento cuenta con una reserva de suelo municipal anexa al cementerio de unos 45.000 metros cuadrados destinados a futuras ampliaciones, lo que refuerza una planificación a medio y largo plazo.