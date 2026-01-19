Nueve minutos y una polémica para aprobar los presupuestos de Mutxamel

Mutxamel ya tiene los presupuestos de 2026. El pleno ha aprobado de forma definitiva las cuentas municipales en una sesión corta, cortísima, de apenas nueve minutos, que ha estado envuelta en la polémica.

El motivo ha sido que no se han admitido las alegaciones del PSOE, basándose en un informe jurídico de la secretaria accidental, suscrito a su vez por el interventor, tambien accidental.

En él, se recoge que no se aceptan los recursos de los socialistas por falta de legitimación activa del reclamante, según el artículo 170.1 de la Ley de Haciendas Locales. Dicho artículo señala que pueden reclamar los habitantes del municipio, los que estén directamente afectados aunque no habiten y los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente constituidas.

Tanto la secretaria como el interventor consideran que las alegaciones las presentó el portavoz adjunto, Eriberto Forner, en representación del PSOE y no Eriberto Forner como persona física, por lo que "no encaja" en ninguno de los supuestos.

El portavoz del PSOE, Antonio Cachinero, ha defendido la actuación del partido y ha mostrado su rechazo a la decisión, que considera que es una cuestión de interpretación jurídica.

Defecto de forma

"Queda acreditado que el escrito lo presenta una persona física, que posee la condición de portavoz adjunto", ha indicado Cachinero, que ha reprochado la "falta de valor y coraje político al buscar una interpretación de la ley que favorezca el defecto de forma" para no debatir sobre las propias alegaciones.

El líder de la oposición socialista considera que "nada" impedía al pleno entrar en el fondo de las alegaciones, "pero se ha optado por no hacerlo". La inadmisión, ha recalcado, se basa en una interpretación "formalista y restrictiva que confunde un dato de identificación con una supuesta representación que no consta en el texto del escrito ni en la firma".

El PSOE estudia la interposición de un recurso de lo contencioso administrativo ante la inadmisión de sus alegaciones

Además, ha pedido que constasen en el acta tanto su intervención como la ratificación del informe de la secretaria y el interventor accidental. Y es que el PSOE valora ejercer acciones legales mediante la interposición de un recurso de lo contencioso administrativo del punto sometido a votación, esto es, la inadmisión de las alegaciones.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha asegurado a este diario que el informe "es el mismo" que se ha emitido en otras ocasiones y ha acusado al PSOE de "querer bloquear" los presupuestos.

La celebración extraordinaria del pleno se ha producido por dos motivos de peso: uno, las partidas del presupuesto prorrogado podían resultar insuficientes para cubrir la masa salarial actual; y dos, la falta de existencia de crédito suficiente para contratos de servicios actuales o en licitación.

Sin duda

Vox se ha unido al PP y ha votado a favor, mientras que Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida se han abstenido. Los tres partidos han considerado que el informe jurídico contrario al PSOE era claro y no había lugar a dudas.

Así, el PP de Mutxamel ha sacado adelante de forma definitiva los presupuestos, que ascienden a 31,7 millones de euros, casi un 8% más que los de 2025 (29,4 millones), con mejoras en todas las áreas, desde infraestructuras hasta fiestas, pasando por educación, servicios sociales, sostenibilidad, movilidad, cultura, patrimonio, deporte y obra pública.

El alcalde ha asegurado que es una "buena noticia" que las cuentas municipales entren en vigor pese al PSOE, que "busca el no por el no".

Los populares, que están en minoría, ya consiguieron la aprobación inicial el pasado diciembre del documento al incorporar decenas de propuestas de todo el arco de la oposición.

Proyectos

El presupuesto incluye reparación de aceras, más aparcabicicletas, mejora del alumbrado en las urbanizaciones y el casco urbano, el cambio de luminaria red o farolas en la carretera de les Penyetes.

Asimismo, sube la subvención a la Semana Santa, se mantienen los programas de conciliación, se ofertan ofertar actividades dirigidas a los mayores para evitar soledad no deseada y se incrementa el transporte a las urbanizaciones.

Uno de los apartados más relevantes, el de infraestructura, contará con la continuación de las obras ya iniciadas en la biblioteca, la ejecución de uno de los principales accesos y vías de comunicación, como es Pintor Lorenzo Casanova, y una vieja reclamación de los partidos: la obra completa de remodelación de la confluencia de Carlos Soler con la avenida Alicante ,

A esto se une la redacción de nuevos proyectos para el trinquet y el campo de futbol La Huerta, la segunda fase del polígono industrial Riodel, o el proceso para cubrir plazas vacantes en la Policía Local.